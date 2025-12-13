加盟主涉虐打柯基 茶聚出手嚴懲！店家招牌下週要拆了

社會中心／倪譽瑋報導

連鎖飲料店茶聚的加盟主涉虐狗，總部在該加盟主的店，貼出「永久終止」合作關係的公告。（圖／翻攝自茶聚CHA'GE臉書）

近日柯基虐狗案引發網路關注，飼主痛打狗狗，還錄影PO網嗆送養，事後他的身分被網友起底，是手搖飲「茶聚」加盟店負責人。眾多網友紛紛湧進茶聚官方社群留言，公司也啟動處置程序，先前已與該加盟主解除合作關係，今（13）日再公告，已安排涉事加盟店外觀招牌、品牌識別相關照片拆卸作業，待行政申請程序跑完，拆除工程就會展開。

近期社群平台流傳一段虐狗畫面，一名飼主疑似不滿家中高齡柯基犬「秋刀魚」亂尿尿，以掃把柄對其大吼、施暴；後來虐狗者的身分被揪出，是手搖飲「茶聚CHA'GE」加盟店負責人，事後不但店家Google評論湧入一星負評，連總公司臉書專頁也被網友洗版，更有人親自到該加盟店留下「請勿虐狗！虐狗不可取！可惡至極！」的牌子。

廣告 廣告

民眾在飼主負責的手搖飲店門口留下紙板，痛批虐狗行為。（圖／記者楊忠翰攝影）

事後茶聚官方發表聲明，已決議「永久終止」與涉虐狗之加盟店負責人的合作關係，並依契約求償「毀損品牌商譽」的違約金；茶聚重申，已啟動內部危機處置與查核程序，絕不接受、也不容忍並嚴厲譴責任何形式的暴力或虐待動物之行為，並向社會致歉，承諾作為加盟體系管理方，將持續檢視並強化加盟主行為規範。

今日茶聚再公告，為避免社會大眾、周邊居民及消費者產生誤解，總部已於涉事加盟店現場張貼正式解約與處置說明，並安排外觀招牌、品牌識別與相關照片拆卸作業，但由於拆卸涉及道路使用與相關行政申請程序（路權申請），需依規定完成作業流程，暫無法馬上拆除，預定工程於下週一（15日）依法正式展開。

茶聚強調，絕不容忍任何形式的暴力，涉事加盟主懲處、加盟店招牌拆卸將全力執行。（圖／翻攝自茶聚CHA'GE臉書）

更多三立新聞網報導

外媒揭「這3國」護照太弱 中國人出國怨被歧視：想跳槽到香港

贏過多數同類！醫揭「養生冠軍魚」Omega-3滿滿 2倍輾壓鮭魚

鄰居家「起火」 住戶急叫5輛消防車！大批救援到場傻眼

韓國GDP成長敲警鐘！韓媒憂恐「日本化」：不寒而慄

