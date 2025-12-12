加盟主痛毆柯基犬引眾怒，茶聚總部宣布，永久終止合作、將求償違約金。（翻攝新北市政府官網）

社群平台昨（11）日傳出一段虐狗影片，從影片中可以看到，飼主不停拿棍子痛打高齡犬，甚至揚言要安樂死牠，網友看到後氣炸，該名飼主也被起底是手搖飲品牌「茶聚」某加盟店負責人。對此，茶聚今天再發聲明表示，「永久終止與該加盟店之加盟合作關係，並且將向該加盟主求償毀損品牌商譽的違約金」。

關於虐狗一事，茶聚說，今日經加盟總部責成同仁就本事件進行初步查核後，已決議：即日起正式永久終止與該加盟店之加盟合作關係，將依契約向該加盟主求償毀損品牌商譽的違約金。

茶聚表示，對於昨日引發社會關注的茶聚伊通加盟門市負責人於社群平台上發布涉及虐待動物之違法不當行為事件，茶聚加盟總部在昨晚第一時間即啟動內部危機處置與查核程序，並重申本品牌一貫立場：茶聚絕不接受、也不容忍並嚴厲譴責任何形式的暴力或虐待動物的行為。

茶聚理解，本次事件對社會大眾與支持品牌的消費者造成不安與不悅，對此我們表達誠摯的歉意。作為加盟體系之管理方，總部將持續檢視並強化加盟主行為規範、審查與管理機制，以降低類似風險再次發生的可能，「茶聚珍惜每一位消費者的信任，也感謝社會各界的提醒與監督。後續若有需對外說明之事項，將由茶聚加盟總部統一公告」。

茶聚發文。（翻攝自茶聚臉書）

