加盟主虐15歲柯基犬秋刀魚店沒了！總部出手貼解約通知

全民怒火！近日網路上瘋傳一段殘忍影片，有位飼主不斷朝15歲的年邁柯基施暴，不僅丟擲衛生紙、持清潔用具揮擊，更對其飆罵「去死啦」。事後該男身分也被起底，為手搖飲「茶聚」加盟店主，總部發聲「永久終止」與其合作；業者稍早再表態，已依加盟契約完成相關處置程序，並於該門店現場張貼正式解約與處置說明公告。

據悉，該隻柯基「秋刀魚」為15歲老犬，原先有後癱、失智情形，檢查項目較多尚需時間，自昨（12）日由台北市動保處自寵物旅館帶離，緊急安置送醫，迄今仍在動物醫院排檢。因犬隻失智情形需要專業照顧，檢查完畢仍會繼續住院觀察，後續再找適合的飼主續續飼養。

動保處指出，詹姓飼主已於昨晚到案陳述說明，供稱自己長期照顧失智犬，身心俱疲才會情緒失控，全案待醫院驗傷結果出爐，釐清違法事證後，將依《動物保護法》第5條第2項規定，不得騷擾虐待傷害動物進行裁罰。

茶聚總部於該加盟主店面張貼公告。（圖／翻攝自茶聚CHA'GE臉書）

茶聚發布「關於涉及違背動保法規，門店張貼解約通知之說明」，全文如下：

針對近日事件，茶聚加盟總部已依加盟契約完成相關處置程序，並正式終止與涉及違背動保法規之加盟主之合作關係。

為避免社會大眾、周邊居民及消費者產生誤解，總部已於該門店現場張貼正式解約與處置說明公告，清楚告知：茶聚已完成契約層級之解約處置。

此外，為進一步避免品牌識別持續造成混淆，總部亦已安排涉事門店之外觀招牌、品牌識別與相關照片之拆卸作業。惟因招牌拆卸涉及道路使用與相關行政申請程序（路權申請），需依規定完成作業流程，預定將於下週一依法進行招牌拆卸。

茶聚再次重申：我們不接受、也不容忍任何形式的暴力或違反社會基本價值之行為。本次所有處置，皆係依加盟契約與制度規範執行，後續如有需對外補充說明之事項，將一律由茶聚加盟總部統一公告。感謝社會各界的關注、提醒與監督。

