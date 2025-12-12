加盟主「虐打老柯基」 茶聚總部宣布「永久終止合作」：將求償違約金

台北市 / 武廷融 綜合報導

連鎖手搖店「茶聚CHA'GE」加盟主爆出虐待寵物柯基犬，還拍下虐狗影片，引發網友撻伐。茶聚總公司今(12)日凌晨發聲明暫停涉事加盟主的所有品牌使用權限，並於下午說明該柯基犬安置現況，而稍早茶聚再度發出聲明，決議即日起正式永久終止與該加盟店之加盟合作關係，且將依契約向該加盟主求償毀損品牌商譽之違約金。

社群媒體上流傳一段影片，畫面中一名男子對著柯基犬叫罵，還疑似拿掃把柄不斷對其揮舞，更用鞋子砸狗，柯基犬嚇到縮在角落，而男子還稱「要安樂死」。隨著這段虐狗影片曝光並大量流傳，引爆網友怒火，網友找出虐犬者為「茶聚」手搖飲加盟店負責人，紛紛揚言抵制。茶聚總公司則在12日凌晨緊急回應，表示已暫停涉事加盟主的所有品牌使用權限，同步展開事實釐清、法律顧問評估與後續處置作業。

茶聚稍早再度表示，對於昨日引發社會關注之茶聚伊通加盟門市負責人於社群平台上發布涉及虐待動物之違法不當行為事件，茶聚加盟總部在昨晚第一時間即啟動內部危機處置與查核程序，並重申本品牌一貫立場「茶聚絕不接受、也不容忍並嚴厲譴責任何形式的暴力或虐待動物之行為。」

經茶聚加盟總部責成同仁就本事件進行初步查核後，已決議即日起正式永久終止與該加盟店之加盟合作關係，且將依契約向該加盟主求償毀損品牌商譽之違約金。茶聚強調，本次事件對社會大眾與支持品牌的消費者造成不安與不悅，表達誠摯的歉意。作為加盟體系之管理方，總部將持續檢視並強化加盟主行為規範、審查與管理機制，以降低類似風險再次發生的可能。

原始連結







