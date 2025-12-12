即時中心／綜合報導

近日社群平台瘋傳一段虐狗影片，一名男子疑情緒失控對家中年邁的柯基犬多次揮打施暴，不少人擔心柯基的生命安全、急呼「快救援」；影片引發網友關注，就連民進黨立委郭昱晴和民眾黨台北市議員陳宥丞也看到，表示將進行處理。該名虐狗男子遭起底是手搖飲茶聚加盟店負責人，品牌粉專對此在今（12）日凌晨也緊急發文，表示將暫停涉事加盟主所有品牌使用權限，並依照加盟契約啟動違規調查程序，同時展開事實釐清、法律顧問評估與後續處置作業。

廣告 廣告

昨（11）日晚間在社群平台Threads上，有網友貼出一段虐狗影片，影片中可看到飼主疑似情緒失控，對著家中年邁的柯基犬多次揮打施暴；網友表示，飼主如此光明正大虐待動物，認為柯基強烈有生命危險，不知道有沒有什麼辦法能幫幫這老孩子？其他網友表示，「我忍耐著看完的…狗狗看起來真的很害怕，這一定不是第一次了」、「看到真的會心碎，這種人的良心還沒狗想啃」、「看了胃都在翻攪，好生氣」。

有民眾找到飼主是手搖飲加盟店負責人，紛紛湧入該品牌粉專與Google評論留言洗版，要求總公司立刻處理、不要拖延。也有網友翻查舊貼文，認為飼主過去常帶犬貓出門、做復健治療，原本照護狀況並不差；還有人發現虐狗男是以前在知名電腦公司的同事，「以前還彬彬有禮的，他怎麼活成這樣？」

民進黨立委郭昱晴也看到貼文，表示她知道飲料店在哪，「曾經看過有柯基在他的店裡，應該就是這可憐的孩子⋯明天來處理。」民眾黨台北市議員陳宥丞也提到，他已請動保處立刻查明影片內容真偽，並對案件調查及救援動物。

快新聞／加盟店主涉虐狗！年邁柯基遭痛打縮角落惹網怒 手搖飲總部凌晨緊急聲明

手搖飲品牌加盟總部也在凌晨緊急發出聲明。（圖／翻攝自臉書）

而茶聚加盟總部也在凌晨發出聲明，表示第一時間得知有加盟門市的負責人於社群平台上發布疑似涉及虐待動物的影片，對此感到震驚與極度遺憾；雖然這件事屬於加盟主的個人行為，但公司對任何形式的暴力行為態度與立場是不接受、也不容忍。

茶聚加盟總部表示已立即啟動危機處置機制，暫停涉事加盟主所有品牌使用權限，並依照加盟契約啟動違規調查程序，同時展開事實釐清、法律顧問評估與後續處置作業。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／加盟店主涉虐狗！年邁柯基遭痛打縮角落惹網怒 手搖飲總部凌晨緊急聲明

更多民視新聞報導

查油污案搜貨輪廢油回收公司 檢聲押5人2交保

南台灣清晨再震！04:24台南楠西規模4.0地震 最大震度4級

美股漲跌互見！道瓊、標普創新高 台指期盤後收漲221點

