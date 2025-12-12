加盟店負責人涉虐狗！ 茶聚總部凌晨緊急發聲：已啟動違規調查程序

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

社群平台近日瘋傳一段虐狗影片，畫面中一名男子情緒失控、對家中高齡犬拿物品多次揮打教訓，惡劣行為引發關注。而該名飼主被起底正是手搖飲「茶聚CHA'GE」加盟店負責人，茶聚總公司今（12）日凌晨也緊急發文表示，已在第一時間啟動危機處置機制，暫停涉事加盟主的所有品牌使用權限，並依照加盟契約啟動違規調查程序。

社群平台近日瘋傳一段虐狗影片，畫面中一名男子情緒失控、對家中高齡犬拿物品多次揮打教訓，惡劣行為引發關注。（圖／翻攝Threads）

根據影片畫面，該名男子氣憤訓斥高齡柯基犬，不僅接連將物品丟向牠，甚至還揮舞棍棒，另口出惡言「去死、把你安樂死」等話語，只見狗狗急忙閃躲，還嚇到翻了一圈，惡劣行徑引發眾人怒批。

對此，有網友指稱男子疑為「茶聚CHA'GE」加盟店負責人，事件也進一步波及品牌形象。而茶聚加盟總部總經理吳致宏今日凌晨緊急發布聲明，表示第一時間得知有加盟門市的負責人於社群平台上發布疑似涉及虐待動物的影片時，在確認事件後，已責成團隊立刻啟動危機處置機制，並依照加盟契約啟動違規調查程序。

吳致宏提到，雖然這件事屬於加盟主的個人行為，但茶聚對任何形式的暴力行為態度與立場是一致的、毫不含糊，「我們不接受，也不容忍」；「我們深度理解此事件對社會大眾造成的不悅，也傷害了許多支持茶聚的朋友。作為品牌負責人，我要向所有關心此事的大眾，表達我個人的歉意」，並承諾會在最短時間內公布後續決議，並依最嚴格標準處理。

茶聚加盟總部總經理吳致宏今日凌晨緊急發布聲明。（圖／茶聚CHA'GE 粉專）

