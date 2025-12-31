加盟店「營業時數腰斬」少賺錢 總部竟求償23萬懲罰性違約金...法院這樣判

加盟店「營業時數腰斬」被總部一口氣求償23萬違約金，法院減至6萬。翻攝「GBT嘎嘣脆五花」臉書官網

楊姓女子加盟知名餐飲體系「GBT嘎嘣脆五花」，去年因每月營業時數未達契約規定的180小時，遭加盟總部起訴求償23萬元懲罰性違約金，楊女辯稱要照顧家人沒時間開店，且簽約時也沒注意到有違約金條款。高雄地院審理後認為，總部主張的損失多屬經營固有成本，且與加盟商違約行為關聯性不足，判決加盟商楊女僅需賠償6萬元確定。

判決指出，楊女前年10月與知名餐飲體系「GBT嘎嘣脆五花」總部簽訂為期2年的雲端加盟契約，在新北汐止經營加盟店。契約中規定，每月實際營業時數應達180小時，若經通知後未改善，總部可請求23萬元的懲罰性違約金。

廣告 廣告

總部去年提告指出，楊女在2024年2月至4月期間，每月營業時數僅分別為23、40及38小時，遠低於契約規定標準。楊女在庭上辯稱，當初簽約時未注意到該條款，且因需要照顧家人，才無法達成要求的時數。

總部則列舉四大損失，主張金額高達53萬餘元，包括因加盟商採購原料減少，影響供應鏈穩定，損失約7.9萬元；為支援加盟店所支出的員工薪資與廠房租金，損失約15.5萬元；投入部落客推廣等費用約34.3萬元，以及預估短收的加盟費及平台權益損失約31.6萬元等。

但高雄地院審理後認為，員工薪資與廠房租金屬於總部經營事業的固有成本，不論楊女是否違約，總部都需支付，難認與違約行為有直接關聯。此外，該加盟店採「雲端經營」模式，並未對外設點營業，總部也無法證明單一店鋪時數不足如何具體損害品牌形象。

法官指出，雖然楊女確實違反合約，但她在違約期間仍有經營並支付部分加盟費用，總部並非毫無收益。考量到雙方契約地位、社會經濟狀況及實際受損程度，認為原約定的23萬元違約金確實過高，因此判決酌減至6萬元。



回到原文

更多鏡報報導

抓猴密技再+1！殯葬人妻偷吃同事竟用蝦皮傳情 「你硬得很快」200頁鹹濕對話流出

黑暗19分鐘！27歲逃兵張文北車、中山恐攻釀2死7傷 犯案詳細紀錄曝光

生控師盜作品／師走廊追罵踢群、同儕排擠 小學霸「對花蓮心寒」離鄉讀一中