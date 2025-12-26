加盟日職記者會 徐若熙挑戰WBC 軟銀鷹:不會阻礙

投手徐若熙（右）加盟日職福岡軟銀鷹隊，26日在台北舉行記者會，軟銀鷹首席棒球總管城島健司（左）送上球衣及球帽。（中央社）

記者陳建興∕台北報導

25歲投手徐若熙26日舉行加盟日職福岡軟銀鷹隊記者會，雙方簽下3年總值最高可達1500萬美元（約新台幣4.72億元）的巨型合約，披上軟銀鷹18號球衣。徐若熙自信喊話，盡早站穩先發輪值，終極目標挑戰美職大聯盟。

據了解，軟銀鷹開出的3年合約中，每年年薪300萬美元，另有100萬美元簽約金，保證拿到1000萬美元（約新台幣3.14億元）；另加上激勵獎金，合約總值最多可達1500萬美元（約新台幣4.72億元）。軟銀鷹另需付給徐若熙原球隊味全龍隊200萬美元（約新台幣6286萬元）轉隊費。

廣告 廣告

加盟記者會包括軟銀鷹首席棒球總管城島健司、總經理三笠衫彥抵台參加。三笠衫彥表示，球團口號就是「目標世界第一」，為了這個目的從世界網羅很多好手，謝謝徐若熙選擇軟銀鷹，之後將跟著球隊一直往這個目標前進。城島健司則稱徐若熙是球隊耶誕禮物，球團對徐若熙有完整規劃，盼幾年後能成為世界級投手。

被問起穿上「18號」軟銀球衣是否覺得有「重量」？徐若熙一開始笑說，「材質不錯、很輕」，接著又說會提醒自己時時刻刻都要戰戰兢兢，穿上代表王牌的18號，在日職表現出最好的一面，證明台灣人也有資格在日職穿上代表王牌的18號。

對於選擇直接挑戰美職還是先從日職出發？徐若熙表示，選擇先到日職，希望快點適應、融入環境，想辦法提升身體素質、比賽經驗，美職大聯盟還是終極目標。

徐若熙也提到，雖然球隊希望他先慢慢適應日職環境，「但我想跟球隊說，我會盡全力爭取先發輪值，幫助球隊拿下每一場勝利。」

加盟記者會上，王建民、吉力吉撈．鞏冠透過影片送祝福。徐若熙點名想跟曾打過他2轟的林安可日職對決，要驗收成長。對於徐若熙「天花板」在哪？味全龍總教練葉君璋則妙喻：「看過台北101嗎？」表示接觸過徐若熙的球隊都認為還有成長的空間。

而徐若熙被放入世界棒球經典賽（WBC）中華隊43人名單中，城島健司表示，可以代表國家參加經典賽是很大的榮耀，「球團不會阻礙，也希望讓球員參賽」。

此外，味全龍也宣布，已與軟銀鷹簽訂明年1月1日～2028年12月31日為期3年的合作協議，期間雙方將展開多面向合作，共同推動台灣與日本職棒交流，深化球團經營、人才培育及球迷文化等層面的合作。