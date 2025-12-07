民視新聞／綜合報導

很多人愛吃地瓜球，不過最近傳出，南部有月入5萬，但因為合約問題和總部槓上，最後法院判總部賠51萬，把他的加盟金都拿回來了！但就有不少民眾好奇，只賣地瓜球，真的能月入5萬嗎？帶您來大揭密。

一顆顆巨無霸地瓜球，在油鍋裡不停翻滾

地瓜球要好吃，就是靠手工「壓鍋」蓬鬆，才能酥脆彈Q。

熱呼呼的地瓜球，現吃最「颯嘴」，不少人超愛吃，不過最近傳出，南部有品牌加盟主，月入5萬，卻因為合約問題和總部槓上，不過消息一出，不少民眾好奇，只賣地瓜球真的能月入5萬嗎？

廣告 廣告

加盟糾紛判總部賠51萬 地瓜球「月入5萬大揭密」

因為有加盟，成本漲跌，都是品牌商控管，像是這家位在台北雙連捷運站旁的地瓜球，租金行情約1萬到1萬八，沒有請人，全靠老闆一人，扣除所有成本，獲利4到6萬，但自有品牌，就沒那麼好賺。

自己獨創品牌，所有食材自己採購自己做，雖然進貨成本高，但只要生意好，人流多，銅板價一包一包賣，還是很好賺。

加盟糾紛判總部賠51萬 地瓜球「月入5萬大揭密」

原文出處：加盟糾紛判總部賠51萬 地瓜球「月入5萬大揭密」

更多民視新聞報導

瓦城營運動能強勁 前三季賺6.52元 明年大舉徵才衝展店

沒誠意？揭藍白選新北演哪齣 張益贍：怎都要問台北市長？

''2025 世界風味節''華山登場 體驗跨國美食饗宴

