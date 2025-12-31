加盟脆皮豬每月只開店23小時 總公司認「干擾供應鏈」求償成功

〔記者黃佳琳／高雄報導〕楊姓女子加盟某知名脆皮豬品牌，雙方議定每月營業時間至少要180小時，總公司可抽取10%營業額作為加盟費用，但楊女連續3個月開店時間分別只有23、40、38小時，營收太少導致總公司損失，總公司以「嚴重干擾供應鏈」等理由提告求償23萬元，法官認為楊女確有違約，依損害程度判她應賠6萬元。

判決指出，2023年9月，楊姓女子看到某知名脆皮豬品牌生意很好，她決定參與加盟一起賺錢，簽約時，雙力議定押金和設備保證金各1萬5千元，加盟後，每月需付總營業額10%的費用作為加盟費，但每月以1萬千元為限，楊女還須向總公司採購營業所需商品、原物料並負擔物流費用。

楊女營業不到半年後，因家庭因素縮短開店時間，導致店裡收入銳減，直接造成總公司加盟金損失，總公司發函要求楊女改善未果，於是提告向楊女求償23萬元；高雄地方法院簡易庭審理時，楊女辯稱，她沒有注意到合約裡有規定180小時營業時間的條款，她為了照顧家人才無法達成標準，認為總公司求償金額過高，不應賠這麼多錢。

簡易庭法官認為楊女確實有違約，計算後判她應賠6萬元，但總公司認為判賠金額過低提起上訴，高雄地方法院審理時，總公司認為，楊女單方面縮短營業時間，除導致營收減少外，更「嚴重干擾供應鏈」造成人力、原物料浪費，但地院法官認為一審判決合理適當，駁回總公司之訴，全案定讞。

