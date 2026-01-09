加盟雄鷹 老虎回家了

中職台鋼雄鷹隊為黃子鵬舉辦加盟儀式，特意選在呼應綽號的高雄龍虎塔前。圖為黃子鵬比出雄鷹展翅的手勢。（中央社）

本報綜合報導

中職台鋼雄鷹隊9日在高雄市蓮池潭龍虎塔前舉辦歡迎投手「老虎」黃子鵬加盟儀式，黃子鵬談到重返故鄉，忍不住落淚說：「希望我能讓爸媽感到驕傲。」

現場球迷約500人，有人熱情呼喊「歡迎回高雄」，雄鷹領隊劉東洋表示，很開心球迷支持，加上黃子鵬感性發言，代表球隊在休賽季全力網羅這名好手的決定沒錯。

原本效力樂天桃猿隊的黃子鵬去年季後行使自由球員權利，雄鷹祭大約搶人，以5年總值新台幣6600萬元簽下這名中職近年王牌投手代表，成為雄鷹隊史首名加盟的自由球員。劉東洋說，黃子鵬月薪105萬元，是隊史首名百萬月薪本土投手。

黃子鵬父母、親朋好友共17人到場，黃子鵬表示，決定加盟關鍵之一是家人，國小、國中在高雄長大，之後離鄉背井就讀台南市南英商工與台北市文化大學，很感謝球團讓他有機會回家鄉。

黃子鵬昨天在完成加盟雄鷹的儀式後，被問到是否繼續披上台灣隊球衣，他表示，1月15日中華隊開訓那天就會知道有誰在名單內；雄鷹領隊劉東洋也表示，子鵬會先全力準備，到15日就會有結論。