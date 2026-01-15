加盟鬼才翻車？「小鳥吃吐司」老闆欠千萬跑路 林致兵黑歷史遭起底

知名連鎖烘焙坊「小鳥吃吐司」，以日式生吐司和現烤麵包聞名，如今卻爆出老闆林致兵突然失聯，還積欠超過20名員工薪水，員工與加盟主找上門才發現老闆已跑路。對此，林致兵發聲明致歉，為了支付薪水、貨款向高利貸借款，但利息翻倍速度過快，債務累積千萬元。新北市勞工局也介入此勞資爭議，若查證屬實將依法開罰。

員工、加盟主出面控訴

風靡北台灣的小鳥吃吐司，除了有實體店面，還經常以行動餐車在各地巡迴販售，試圖降低成本。不過近日有員工出面控訴，老闆林致兵從去（2025）年起，經常延發薪資，12月甚至欠薪，訊息過了很久才回覆。本月11日起突然無法聯絡，老闆搞消失也讓廠內超過20名員工領不到薪資，總計約150萬元的薪水未發放。

受害加盟主也控訴，林致兵原本承諾每月獲利可達10萬元以上，利潤相當不錯，因此支付了加盟金、押金等款項，沒想到林致兵卻搞失聯。過去的投資加上營運損失至少百萬元起跳，現在只能尋求法律途徑討回損失。

昔日加盟鬼才 如今卻失聯跑路

起底小鳥吃吐司創辦人林致兵，在業界頗具名氣，曾創立滷味「滷底撈」、飲料店「舒油頭」、「伊莉莎白紅茶書房」等多個品牌，橫跨多元料理，又被稱為「加盟鬼才」，吸引加盟主們投資展店。不過，這些品牌成立後，幾乎都是以迅速收攤退場，林致兵也被質疑是利用加盟吸金。

另外，林致兵還曾擔任台灣連鎖加盟促進協會常務理事，2022年還代表民眾黨參選新北中和區議員，不過最後爆出酒駕黑歷史而退選。

面對員工、加盟主接連控訴，林致兵發出聲明致歉，無奈表示先前因拒絕高雄加盟主私自將整車過期商品售給海軍單位，雙方解約後，對方以抹黑報導傷害品牌信譽、引發一連串解約效應。為了發薪與支付貨款，只能向高利貸借款，結果利息翻倍太快，債務迅速膨脹至上千萬元，讓他無力償還，最終壓垮個人與品牌營運，並向所有營業者致歉。雖然林致兵聲稱會出售設備與車輛以償還薪水，但目前仍未見明確安排。

勞工局介入處理 最高可罰百萬

針對小鳥吃吐司爆發欠薪爭議，目前新北市勞工局已經介入處理，經查該公司名稱為「壹玖零陸國際股份有限公司」，昨（14）日已受理共18名勞工申請勞資爭議調解，後續將盡速召開調解會議，協助勞工爭取個人權益。若確實有違反勞基法情形，可開罰2萬至100萬元罰鍰。