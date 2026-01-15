"加盟鬼才"林致兵10年創9品牌 昔酒駕遭民眾黨退選

生活中心／綜合報導

小鳥吃吐司的負責人林致兵，被業界稱為加盟鬼才，10年內創立9個品牌，靠著口才、噱頭吸引大批加盟主投資，不過卻一個接一個倒閉收攤，2022年，民眾黨看準林致兵創業有成，還曾提名他參選新北市議員，卻被網紅四叉貓爆料，他有酒駕紀錄黯然退選，沒想到，爭議越來越多！

小鳥吃吐司業者林致兵（2020）：「一個月薪水保證是五萬五千塊，可是條件是你要有辦法站一整天。」不論是手搖飲老闆。小鳥吃吐司業者林致兵（2019）：「遇過要進來打麻將的。」還是滷味店，私廚料理，都能看到一頭短髮的林致兵，10年內創立9個品牌，從早期的「吐司工廠」、「灶紅了」，到最近的「舒油頭」、「小鳥吃吐司」，幾乎都走網美、文青風，他靠著三寸不爛之舌，吸引大批加盟主展店，不過，最後幾乎都倒閉收攤。

民眾黨曾提名林致兵參選新北市議員，卻被爆出有酒駕紀錄（圖／民視新聞）

小鳥吃吐司業者林致兵（2020）：「人家會加盟手搖飲，最大的原因是有幾個，第一個是手搖飲它的毛利是很高的，至少都有百分之五十五到六十五這個部分。」台灣連鎖加盟促進協會副秘書長顧上鈞：「部分連鎖總部可能在法律面，財務面以及事實揭露方面，做得並不健全，並且藉由不斷的更換品牌，來賺取短期的加盟金，而非永續的品牌經營，因此我們協會也力推總部認證制度，就是希望能夠保障加盟主的權益。」

小鳥吃吐司負責人林致兵（圖／民視新聞）

傳出林致兵，原本是上市公司執行長，2016年開始創業，2024年曾獲得台灣服務創新獎，就因為這樣，民眾黨四年前，還提名他參選新北市議員，卻被網紅四叉貓抓包，有酒駕紀錄。時任民眾黨參選人（2022）林致兵：「103年我發生的酒駕，這是個錯誤的示範，這八年來我是一個酒駕的更生人，不曾再發生過酒駕，致兵也希望自己可以成為拒絕酒駕的終身志工。」林致兵黯然退選，生意卻越做越大，還有網友爆料，林致兵後來改名為林承閻，似乎還整形改頭換面，這位加盟鬼才爭議連環爆，對比過去受訪時的專業形象，格外諷刺。

