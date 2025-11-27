加碼國防預算恐嚇跑外資 專家勸賴清德這事

▲中共對台軍事威脅不斷，總統賴清德26日宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆元）的追加國防預算，預計2030年前目標達 GDP的5%。。（圖／記者朱永強攝，2025.11.26）

[NOWnews今日新聞] 中共對台軍事威脅不斷，總統賴清德26日宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆元）的追加國防預算，預計2030年前目標達 GDP的5%。中華戰略學會資深研究員張競說，假若台北認為砸下1.25兆新台幣可以讓解放軍不敢來犯，北京更可以砸下5.21兆人民幣宣示決心，國軍面對艱難戰略環境與嚴峻挑戰，專業人員大量流失是最關鍵問題。

張競指出，綠營執政以來對國防預算出手大方，主因是兩岸關係不睦導致的高度威脅感。然而，台灣社會對於永無休止的軍事預算早浮現負面聲浪，對於各項軍事投資案質疑不斷。他提到，當初綠營將立法院審議國防預算當作國家忠誠度指標，並攻擊認真審議的立委，但經過選戰檢驗，民眾對此並不買帳。如今再投入鉅額預算，最後能否刺激選舉票房，還是適得其反，值得思考。

廣告 廣告

張競進一步分析，台灣若要維持經濟繁榮，必須吸引外資流入。對國際投資者而言，穩定安全的社會環境是首要考量。他警告，投入如此高的國防追加預算，極可能弄巧成拙，讓台灣投資風險係數無端升高，嚇跑外資。等到投資人與台灣民眾受到影響後，對綠營的選舉票房更可能產生負面打擊，造成執政地位的喪失。

張競直言，平心而論，就算是戰略白癡都知道台北無法與北京展開軍備競賽。他認為在國防軍費上加碼，完全無法對中國大陸決策體系產生任何戰略嚇阻效應。假若台北認為砸下1.25兆新台幣可以讓解放軍不敢來犯，北京更可以砸下5.21兆人民幣宣示決心。因此，單純增加預算並無法改變兩岸軍力失衡的現實。

張競最後提醒，國軍面對艱難戰略環境，專業人員大量流失才是最關鍵問題，「許多問題都不是靠砸銀子能夠解決」。他批評賴清德政府提出巨額國防追加預算案，其實是診斷錯誤更是投錯藥方。他強調，不論增加多少國防預算，假如不去認真化解危機、進行溝通對話，最後台灣還是會困在死胡同之中，無法真正解決安全困境。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

20%關稅還不夠！再花1.25兆國防預算 他酸：台美關係史上最好？

1.25兆已讓台灣氣喘吁吁？他喊話賴清德：多動點腦筋才能維護和平

1.25兆國防預算怎麼花？他酸：繼續買美國破銅爛鐵 國軍吃ㄆㄨㄣ