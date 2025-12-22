加碼應援高流聖誕地標「金勾TREE」 一張聖誕樹合照玩遍高雄享優惠

本週即將迎來聖誕節，緊接著倒數跨年，高雄流行音樂中心加碼釋出「聖誕趴」拍照優惠活動，即日起至明年一月四日止，只要Google Map搜尋「珊瑚礁群好望角」地標，與聖誕樹「金勾TREE」同框合照打卡，憑照片可至高雄四大人氣百貨、餐飲品牌及五星飯店享優惠和兌換贈品，聖誕跨年玩遍高雄！(見圖)

高流今(廿二)日說明，「聖誕趴」本週廿四、廿五日除了有「理想混蛋」、「溫蒂漫步Wendy Wander」、「P!SCO」、「呂允Lu Yun」、「芒果醬Mango Jump」、「宋德鶴」等精彩卡司輪番上陣，與中央公園「聖誕生活節」串連，整個城市彷彿化身聖誕音樂祭現場，不少網友po文笑稱「需要學影分身之術」、「原來打狗祭沒有消失，只是變成聖誕趴回來了！」高流更透露，將於「聖誕舞台」演出期間，隨機加入與中央公園聖誕樹相同的雪花泡泡秀驚喜特效，為現場體驗增添節慶氛圍，邀民眾一起與音樂High翻聖誕。

高硫表示，大立百貨攜手旗下七大品牌加入「高流聖誕趴」應援行列，高雄五星級飯店也一起瘋聖誕！即日起至十二月卅一日止，於高雄中央公園英迪格酒店Pier No.1高空酒吧出示「金勾TREE」合影，滿低消即每桌免費招待特調「天空莓絨」一杯；民眾同樣可憑「金勾TREE」合影照片至承億酒店免費兌換手撕丹麥一條、聖誕紅Shot。

以上各項活動與優惠內容依高流官方社群平台及合作品牌公告為準，兌換方式與數量以現場說明為主；民眾遊高流與「金勾TREE」合照，堪稱全台含「金」量最高、最有價值合照，不僅為高雄港灣帶進觀光人潮，更透過跨界聯名將人潮轉換商圈動能，以音樂和文化為城市行銷加值！

該活動詳情歡迎至高雄流行音樂中心粉絲專頁及官網查詢。