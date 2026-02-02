加碼敬老金 市庫負擔增加13億

基隆巿政府二月二日召開記者會，針對外界關注之社福方案，由副發言人鍾明說明即將研擬的新目標。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

民進黨提名基隆市長參選人、基隆市議會議長童子瑋日前發表政見，拋出若當選將放寬敬老三節慰問金，並刪除設籍限制等多項社會利多，引發恐將排擠其他正常社福支出的疑慮。針對此，基隆巿政府二月二日召開記者會。針對外界關注之社福方案，由副發言人鍾明說明即將研擬的新目標。市長謝國樑也已責成副市長邱佩琳於農曆年後廣邀學者專家與市民朋友召開公聽會，研擬出最能精準照顧長者的執行草案。

鍾明提到，謝國樑上任以來，在市府團隊的共同努力下，基隆市「減債有成」，也因如此，現在的確具備足夠的預算能力，進一步優化社福政策，讓基隆的長輩得到更好的照顧。

廣告 廣告

然而，近期童子瑋議長也有提出的社福方案，鍾明強調，照顧長者是府會共同目標，市府高度重視並也已初步的進行專業評估，包含長者福利部分（三節慰問金＋重陽禮金），若比照加倍發放且不設領取條件，預估每年總預算需求將高達十六億八千五百二十三萬元。與現狀相比，淨增加支出約為十三億兩千六百八十一萬八千兩百元。另外，警察加給部分經初步試算，則需數千萬元。加總上述方案，每年粗估將增加支出約十四億元。

謝國樑強調，希望任何社福政策都建立在「長遠、可行」且符合「政府財政架構」的基礎上。因此，謝國樑市長已正式責成邱佩琳副市長於農曆年後廣邀學者專家與市民朋友召開公聽會，將在維持市府財政穩定的前提下，研擬出最能精準照顧長者的執行草案。