加碼普發現金6000元 嘉市確認領取資格

嘉義市普發現金6千元，市長黃敏惠提醒市民注意領取時間、方式和資格，逾期將視同放棄。（圖：嘉義市政府提供）

嘉義市政府執行「振興經濟加碼計畫」，運用歲計賸餘，加碼普發每位市民現金6000元，用以穩定民生、支撐在地經濟。嘉義市長黃敏惠今（30）日於市務會議中，就普發現金的發放對象、領取方式及相關注意事項進行說明。

黃敏惠表示，本次普發現金6000元的發放對象，須同時符合以下條件，包括：必須在114年12月8日（含）前設籍於嘉義市，且造冊日114年12月24日仍設籍嘉義市（不含於發放日前死亡者）；另，114年12月8日（含）以前出生者，並於115年2月6日前辦妥出生登記並設籍嘉義市者都可以領取。

嘉義市民領取6000元現金，市府提醒務必注意領取方式。（圖：嘉義市政府提供）

黃敏惠進一步說明，現金主要發放日期為115年1月24日（六）及1月25日（日）2天，上午8點30分至下午4點，市民可依通知單前往各區指定地點領取。領取通知單將自115年1月16日起，送達市民戶籍地址。若未能於主要發放日完成領取，市民可於115年1月30日(五)、1月31(六)日及2月6日(五)、2月7日(六)，於上午9點至中午12點、下午2點至5點，到至戶籍地所屬聯合里辦公處補領。

萬一因故無法於上述時段領取現金，嘉義市政府表示，市民可於115年3月2日(一)至3月15日(日)申請轉帳，若未於期限內領取或申請轉帳者，視同放棄，不再發給。（龐清廉報導）