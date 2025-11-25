加碼普發5千挨批作業費過高 劉崇顯：竹市府規劃沒想清楚

除了全台「普發萬元」外，新竹市政府預計加碼新台幣5,000元給每位符合特定設籍資格的新竹市民。（示意圖／黃耀徵攝）

新竹市議員劉崇顯今（25）日表示，新竹市政府處理普發現金業務行政費竟然佔了總經費3.1％，和中央或其他縣市一比實在太高了，這種不必要的支出到底要幹嘛？確實會引起民眾質疑。竹市府則對此回應，編列預算只是抓個大概，未來實際執行時會持續檢討，並非編列多少就要用多少。

行政院普發萬元正如火如荼進行中，而新竹市考慮財政能量還有餘力，預計加碼向市民發放新台幣5,000元現金，只要2025年9月30日前已設籍新竹市的人，無論男女老幼都會發放，粗估人數超過45萬人受惠。

儘管看似好事一樁，劉崇顯卻發現其中問題，因為新竹市府加碼普發5,000元現金，活動行政費就編列了7,500萬，這可占總經費23.75億的3.1％。反觀中央2023年普發現金6,000元時，那時總經費達到1,420億元，但發放庶務行政費僅約4億，比例差不多千分之2；還有現在「普發萬元」全民搶領，中央編列的行政費10億，其實也才佔預估發放金額的0.4％。

新竹市議員劉崇顯（中）認為新竹市普發市民新台幣5,000元現金活動經費編列有檢討的必要。（圖／翻攝自劉崇顯臉書）

劉崇顯進一步指出，一水之隔的新竹縣竹北市也曾在2023年普發每人6,000元現金，那時大約近20萬人受惠，但行政費也才編列約1,070萬元，大約千分之9而已。劉崇顯吐槽，竹北市只是「公所」規模的三級政府，人力資源更有限，都能以不到1％行政費做好事情，反觀新竹市人口約45萬其實差不多約竹北市戶籍人口2倍，再怎麼樣3,000萬元行政費就該把事情做好，然而市府卻編到7,500萬，市府根本沒搞清楚要怎麼有效執行，市民怎麼放心。

新竹市議員劉崇顯認為新竹市普發新台幣5,000元行政作業費比例與其他地方一比顯不相當。（圖／翻攝自劉崇顯臉書）

劉崇顯強調，新竹市府發放的是「現金」，也不是要另外印製的「三倍券」等消費票券，因此行政程序很簡化，根本不需繁複驗證或印新券擔心防偽識別，真不知道編到7,000多萬元行政費有何必要。

新竹市代理市長邱臣遠則回應強調，2026年度預算編列皆依照各局處業務需求提出，執行時將持續檢討並依實際需求調整。

