加碼普發6000元現金預算審查通過 嘉市府加速作業市民以市府公布訊息為準

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市議會今（22）日審查「嘉義市振興經濟加碼普發6,000元現金」相關預算案，並照原編列內容通過。黃敏惠市長感謝市議會的大力協助，也感謝議員於審查過程中提出的諸多寶貴意見。議會通過普發6000元現金議案消息傳出後，地方各界人士不僅讚賞議會對民眾的民生支持，更肯定市長黃敏惠在完全不舉債也不影響公共和市政建設推動下，讓市民在新年前獲得一個大紅包，歡喜過新年。

黃敏惠市長表示，嘉義市政府恪守財政紀律，連續15年不舉債、連續7年維持公共債務為零，規劃每人普發6千元現金，係用累計歲計賸餘辦理，完全不舉債，也不影響公共及市政建設推動。

市府目前正加速處理並協調相關行政作業，包含發放對象、領取條件及發放日期等細節，相關資訊將於近日公告於嘉義市政府官方網站，請市民多加留意市府公布訊息。

圖：嘉義市議會今（22）日審查「嘉義市振興經濟加碼普發6,000元現金」相關預算案，並照原編列內容通過。黃敏惠市長感謝市議會的大力協助，也感謝議員於審查過程中提出的諸多寶貴意見。（記者吳瑞興翻攝）