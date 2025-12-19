加碼老農津貼 藍綠過招

國民黨團十九日舉行記者會，呼籲提高老農津貼至一萬五千元。左二為立委謝龍介。 （中央社）

本報綜合報導

藍綠黨團十九日分別舉行記者會，民進黨主張將老農津貼從現行八千一百一十元提高到一萬二千元；國民黨更喊話加碼到一萬五千元。

國民黨團上午召開「捍衛農權，老農津貼提高至一點五萬元」記者會。二十多位民進黨立委也舉行「照顧農民過好日，齊心拚到一萬二 」記者會。

國民黨團首席副書記長林沛祥指出，目前農業正在轉型，加上物價飛漲，為捍衛農民權益，國民黨團提案將老農津貼提高至一萬二千元，也不排除增加至一萬五千元。

國民黨立委張嘉郡說，老農津貼已經好幾年沒有調整，現在物價、房價、電價節節高升，已無法完整照顧農民生活，從事農業的人將愈來愈少，造成人力不足的結構性問題。國民黨立委去年三月已提案老農津貼提高到一萬二千元；現在參考物價指數飛漲，盼提高至一萬五千元。照顧老農應該是跨黨派共識，希望不分黨派共同支持。

民進黨立委蔡易餘則指出，相對於其他年金，老農津貼每次調整幅度非常低。黨團已經提案希望提高到一萬二千元，呼籲行政院衡量財政狀況，提高老農津貼金額，並同步放寬不合時宜的排富條款。