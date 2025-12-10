加碼！嘉義竹崎鄉宣布每人普發5000元 擬春節前發放

嘉義縣竹崎鄉公所宣布，將針對設籍當地的民眾每人發放5000元紓困金，預計3萬2000人受惠，總發放金額超過1億6000萬元，力拚在農曆春節前完成發放作業。

嘉義縣竹崎鄉公所宣布，將針對設籍當地的民眾每人發放5000元紓困金。（示意圖／中天新聞）

鄉長曾亮哲今（10）日表示，竹崎鄉公所歷年來在嘉義縣年度開源節流考核都名列前茅，經財政整體盤點後，在不影響例行業務的前提下，決定發放紓困金協助鄉親。

此項紓困措施源於7月丹娜絲颱風來襲重創台灣中南部，竹崎鄉也發生災損，有鄉民屋頂直接被吹毀。颱風期間，台南南鯤鯓代天府前一座超過40年的牌樓發生倒塌，新營太子宮的三太子神像同日也斷成二截，顯示災情嚴重。

廣告 廣告

竹崎鄉公所指出，7月受到丹娜絲颱風、西南氣流豪雨的影響，竹崎受災嚴重，有鑑於多個鄉鎮市已經決定發放紓困金，經評估鄉內財政狀況後，決定跟進發放措施。

竹崎鄉今日召開鄉民代表會，公所與代表會達成共識。後續作業流程會儘速辦理，預計在2026年1月提報至代表會審議，一旦完成行政程序後，會對外正式公告發放細節。

延伸閱讀

讓旅客一去就愛上的海島 宮古島「沖繩最美離島」成冬季亮點

中研院攜手中油深鑽近4千米 宜蘭發現高潛能地熱儲集層

台61線福興鹿港段夜間刨鋪 12/22起連6天封閉北上主線