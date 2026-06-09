加碼「小型企業創新研發」補助見效 經濟部核定SBIR件數增4成：多數聚焦AI應用

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

為協助中小企業投入創新研發，經濟部中小及新創企業署今（9）日表示，今年起提高中央型SBIR（小型企業創新研發計畫）補助額度後，已逐步展現成效。截至目前，今年已核定52件補助案，較去年同期成長44%，核定補助金額超過7800萬元，其中多數案件聚焦AI應用導入與數位轉型，顯示中小企業對智慧化升級需求持續升溫。

中企署長李冠志表示，SBIR是協助中小企業取得研發第一桶金的重要政策工具，自1999年推動以來，已累計核定超過8100件計畫，投入補助經費約129.6億元，並帶動企業研發投資約242億元，同時投入研發人力約6800人，成為推動中小企業創新升級的重要支撐。

廣告 廣告

中企署指出，SBIR依企業不同需求，分為地方型、中央型與跨域型三大類型。地方型聚焦地方特色產業發展，由各縣市政府執行；中央型則著重產業技術創新與服務升級；跨域型則鼓勵中小與新創企業跨領域合作，透過科技與商業模式創新，帶動產業升級轉型。

李冠志表示，經濟部每年編列約3.5億至4億元預算推動SBIR計畫，其中約2億元提供地方政府辦理地方型SBIR，其餘約1.5億元則投入中央型與跨域型計畫。因應近年產業升級與技術研發需求增加，中企署去年底也調高中央型SBIR補助上限，包括先期研究（Phase 1）補助額度由100萬元提高至150萬元，研究開發（Phase 2）由1000萬元提高至1200萬元，加值應用（Phase 2+）則由500萬元提高至600萬元，希望協助企業投入更高技術門檻的研發。

在未來推動方向上，李冠志表示，跨域型SBIR今年將聚焦深科技領域，包括AI應用、無人機、無人船、導航定位系統及淨零技術等，同時強化AI在製造業品質檢測、生產管理、高齡照護與運動科技等場域的應用。中央型與地方型SBIR明年也將進一步強化合作，希望地方政府遴選計畫能與國家策略產業方向接軌，帶動中小企業朝數位與淨零雙軸轉型。

《風傳媒》讀者調查▸詐騙新戰線：AI時代早已防不勝防？

剛留言就被假小編秒回？親友視訊借錢，竟是AI深偽技術？

詐騙模式不斷翻新劇本，發展成經過精準算計的成熟體系。

拒絕愈打愈詐！讓你的所見所聞，成為我們深入追蹤報導的關鍵。

☛ 立即填問卷，分享你的看法。



更多風傳媒報導

