加碼1.25兆軍費要開戰？ 徐國勇：不能上完廁所才買衛生紙
總統賴清德日前宣布將推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，遭國民黨質疑是否意味兩岸將面臨戰爭。民進黨秘書長徐國勇今（1）日反擊，「你總不能上完廁所才去買衛生紙」，並批評國民黨若認為保衛就是戰爭來臨，等同拋棄自我防衛能力、附和統一。
民進黨今天召開「和平繁榮．民主永續 2026 新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，徐國勇針對藍營質疑提高國防預算與戰爭的關聯性，徐國勇直指這是「不正當連結」。
徐國勇說明，1.25兆國防預算分8年執行，平均每年約1600億，會隨武器價值不同而有上下調整。他強調，「我們每年花1600億左右來保護台灣，怎麼會太高呢？不會太高啦」。徐國勇引用古語「國無兵，恆亡」指出，國家若沒有軍隊一定滅亡，保持自我保護能力是必要的。
徐國勇以日常生活比喻，「每個人家裡都有鎖，難道你有鎖，就代表這就是小偷必來臨嗎？」他表示，有人講得更粗魯一點，「你總不能上完廁所才去買衛生紙」，上廁所之前就要先帶衛生紙進去，或廁所裡就準備好衛生紙。
徐國勇進一步表示，對侵略我們的境外勢力有所防備本來就是必須的，就像天氣冷時媽媽會叫你多加一件衣服，「難道你要出去外面冷個半死以後，回來才說『我很冷』，才去買衣服？你可能就來不及了」。
徐國勇批評，若硬把國防預算做不正當連結，說這就是宣布戰爭來臨，就是中了共產黨的計，「它就是用這個來威脅台灣」。他舉例，國民黨曾多次與共產黨和談，「每一次他們的容共，就是削弱了國民黨自己的實力，然後呢，強大了共產黨的實力」，最後結果就是國民黨「打輸走贏」，打輸人就跑來台灣。徐國勇強調，「跑來台灣的時候，我要再次的強調，蔣介石並沒有總統身分」。
徐國勇指出，蔣介石來到台灣後，把很多台灣應該發展的費用、預算全都用到國防，「那時候我們保持了60萬大軍，為什麼？就是要保衛台灣嘛」。他表示，保衛台灣是多重要的事情，若國民黨認為這就叫戰爭來臨，換句話講就是拋棄自我防衛能力、附和統一，要把台灣送給中國，「這不是我們要的」。徐國勇最後強調，「中華民國跟中華人民共和國互不隸屬」，台灣必須保持一定實力，「只有我們的『備戰』，你才能夠『避戰』，這是必然的道理」。
