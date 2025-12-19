加碼180秒煙火!白色聖誕樂曲音樂會明七股鹽山開唱

台南七股鹽山明天(20日)將舉辦「白色聖誕樂曲」音樂會。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕雲嘉南濱海國家風景區管理處為振興丹娜絲災後觀光，在歲末到明年春季推出一系列「鹽續幸福」音樂會，台南七股鹽山將在明天(20日)舉辦「白色聖誕樂曲」音樂會，結合藝人音樂演出、耶誕市集、互動體驗，同時加碼壓軸180秒煙火秀，邀請遊客感受冬季限定的浪漫與溫度。

雲嘉南管理處處長徐振能今天(19日)表示，明天音樂會融合鹽山地景，搭配耶誕燈飾、巨型聖誕老公公與麋鹿裝置現身會場，營造出專屬七股鹽山的白色耶誕場景，讓民眾無論白天或夜晚，都能感受到濃厚的節慶氛圍。

廣告 廣告

明天下午2點起特別加碼推出「拍照留言送好禮」活動，民眾只要穿著紅、綠、白等耶誕色系服裝或配戴耶誕配件，現場拍照打卡留言，即可獲得「鹽續幸福泡澡鹽罐」，把祝福與幸福帶回家。

音樂會明晚6點半開唱，有獨立搖滾樂團TRASH、金曲歌后李竺芯與江惠儀、C.T.O男團成員詹仕偉演出，曲風涵蓋流行、搖滾、浪漫溫馨等多元音樂元素。

明天下午2點起由將軍國小學生音樂表演為活動開幕，以及在地歌手陳泇均演唱，還有泡泡達人秀、繽紛氣球秀、街頭雜耍和火舞表演輪番上陣，耶誕市集匯集雲嘉南濱海鹽味美食、甜點、飲品與伴手禮，讓遊客看表演也能有吃有喝。

「鹽續幸福」系列音樂會場次也公布，12月31日在台南北門井仔腳鹽田舉辦送夕陽音樂會，送走2025，迎接2026、明年1月17日雲林口湖鹽味餐桌音樂會、2月14日嘉義布袋高跟鞋浪漫民歌夜、3月14日北門台式搖滾夜，結合音樂、節慶、市集與互動體驗帶動雲嘉南濱海冬季、春季觀光人潮。

【看原文連結】

更多自由時報報導

北捷砍人釀4死！煙霧彈男墜樓亡 57歲男等3傷者送醫不治

北捷丟煙霧彈砍人！恐攻男身分曝 27歲桃園通緝犯

台灣家樂福要改名字了 明年中起更換全台招牌

假冒「高價藝伎咖啡豆」 歐客佬董事長出面致歉

