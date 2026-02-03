加碼3千名額！宇宙人《國家地理路跑》賽後嗨唱

《2026國家地理路跑NAT GEO RUN》特別找來金曲樂團宇宙人擔任賽後表演嘉賓，與跑者共同為地球發聲。（圖／Disney+）





《2026國家地理路跑NAT GEO RUN》盛事即將於4月26日在台北登場，活動公布至今報名人數持續攀升，目前已吸引超過萬人響應！主辦單位「台灣華特迪士尼」為回應跑者們的熱情踴躍，宣布將為半馬組（21K）、挑戰組（10K）、及慢跑組（10K）3組別各加開1000個名額，共新增3000個參賽席次，讓更多關心地球的朋友能一起參與這場別具意義的永續跑步行動，活動報名將於3月5日正式截止。

今年《2026國家地理路跑NAT GEO RUN》特別邀請到深受多世代喜愛、成立至今已超過20年的金曲樂團宇宙人擔任賽後表演嘉賓，用充滿律動的音樂帶來精彩演出，陪伴跑者們度過這個別具意義的上午。團員也非常期待迎接此次的演出，主唱小玉興奮表示：「音樂和跑步都是一種節奏，而守護地球更是一種持續的律動，很開心能在這樣有意義的活動演出，希望透過我們的音樂，讓大家感受到那股『一起前進』的力量！」吉他手阿奎也笑說：「我一直很喜歡旅行、親近大自然，所以特別能感受到環境保護的重要性，期待當天跟大家一起為地球加油，完賽後我們會用音樂讓這份熱情繼續延燒」，貝斯手方Q則分享：「很榮幸能參與這樣有意義的活動，希望用行動支持永續，讓環保理念不只是說說而已，能透過音樂和運動傳遞給更多人！」

《2025國家地理路跑》共吸引兩萬跑者共襄盛舉，熱情參與為地球而跑的年度盛事。（圖／Disney+）

本屆路跑更特別邀請到3位各具特色的領跑員，為活動注入活力與熱情，包括以直率風趣風格深受粉絲喜愛的創作者Vicky老絲：「我就是喜歡做對的事，守護地球這件事沒什麼好猶豫的，開始跑就對了！Let’s save the 海龜」；以親民、幽默、浮誇但同時兼具音樂專業形象而聞名的我是江老師：「跑步教會我們的，不只是堅持，更是對環境的尊重，每一步都是對地球的承諾，期待與大家一起邁向更永續的未來」；而知名秘境獵人徐愷也熱情號召：「這不只是一場路跑，更是一個改變的起點，讓我們用雙腳證明，運動與環保可以完美結合！」

從2013年首屆舉辦至今，國家地理路跑已成為台灣最具代表性的環保運動盛事之一，《2026國家地理路跑NAT GEO RUN》延續歷年傳統，秉持「為地球而跑」（RUN FOR EARTH）的核心精神，邀請民眾透過實際行動，將環境保護的理念內化到日常生活中。今年同樣為跑者祭出多項組別，包括充滿挑戰性的半馬組（21K）、挑戰組（10K）、擁有自己節奏的慢跑組（10K）、休閒組（5K）、或可與家人一同齊心跑步的親子組（5K）等多元組別，無論是資深跑者或運動新手，都能找到最適合自己的參賽方式，與國家地理一同完成這場意義非凡的綠色行動。

想在今年世界地球日參與為環境永續盡一份心力，4月26日就跟上這場為地球而跑的《2026國家地理路跑NAT GEO RUN》吧！賽後表演嘉賓宇宙人也將現身大佳河濱公園，為同樣熱愛地



