加碼3千名額！宇宙人《國家地理路跑》賽後嗨唱
《2026國家地理路跑NAT GEO RUN》盛事即將於4月26日在台北登場，活動公布至今報名人數持續攀升，目前已吸引超過萬人響應！主辦單位「台灣華特迪士尼」為回應跑者們的熱情踴躍，宣布將為半馬組（21K）、挑戰組（10K）、及慢跑組（10K）3組別各加開1000個名額，共新增3000個參賽席次，讓更多關心地球的朋友能一起參與這場別具意義的永續跑步行動，活動報名將於3月5日正式截止。
今年《2026國家地理路跑NAT GEO RUN》特別邀請到深受多世代喜愛、成立至今已超過20年的金曲樂團宇宙人擔任賽後表演嘉賓，用充滿律動的音樂帶來精彩演出，陪伴跑者們度過這個別具意義的上午。團員也非常期待迎接此次的演出，主唱小玉興奮表示：「音樂和跑步都是一種節奏，而守護地球更是一種持續的律動，很開心能在這樣有意義的活動演出，希望透過我們的音樂，讓大家感受到那股『一起前進』的力量！」吉他手阿奎也笑說：「我一直很喜歡旅行、親近大自然，所以特別能感受到環境保護的重要性，期待當天跟大家一起為地球加油，完賽後我們會用音樂讓這份熱情繼續延燒」，貝斯手方Q則分享：「很榮幸能參與這樣有意義的活動，希望用行動支持永續，讓環保理念不只是說說而已，能透過音樂和運動傳遞給更多人！」
《2025國家地理路跑》共吸引兩萬跑者共襄盛舉，熱情參與為地球而跑的年度盛事。（圖／Disney+）
本屆路跑更特別邀請到3位各具特色的領跑員，為活動注入活力與熱情，包括以直率風趣風格深受粉絲喜愛的創作者Vicky老絲：「我就是喜歡做對的事，守護地球這件事沒什麼好猶豫的，開始跑就對了！Let’s save the 海龜」；以親民、幽默、浮誇但同時兼具音樂專業形象而聞名的我是江老師：「跑步教會我們的，不只是堅持，更是對環境的尊重，每一步都是對地球的承諾，期待與大家一起邁向更永續的未來」；而知名秘境獵人徐愷也熱情號召：「這不只是一場路跑，更是一個改變的起點，讓我們用雙腳證明，運動與環保可以完美結合！」
從2013年首屆舉辦至今，國家地理路跑已成為台灣最具代表性的環保運動盛事之一，《2026國家地理路跑NAT GEO RUN》延續歷年傳統，秉持「為地球而跑」（RUN FOR EARTH）的核心精神，邀請民眾透過實際行動，將環境保護的理念內化到日常生活中。今年同樣為跑者祭出多項組別，包括充滿挑戰性的半馬組（21K）、挑戰組（10K）、擁有自己節奏的慢跑組（10K）、休閒組（5K）、或可與家人一同齊心跑步的親子組（5K）等多元組別，無論是資深跑者或運動新手，都能找到最適合自己的參賽方式，與國家地理一同完成這場意義非凡的綠色行動。
想在今年世界地球日參與為環境永續盡一份心力，4月26日就跟上這場為地球而跑的《2026國家地理路跑NAT GEO RUN》吧！賽後表演嘉賓宇宙人也將現身大佳河濱公園，為同樣熱愛地
【更多東森娛樂報導】
●激戰4年突喊引退！日本人氣女優「曝未來動向」每週見一次
●快訊／小胖老師袁惟仁驚傳病逝 享年57歲
●57歲袁惟仁病逝！前妻陸元琪59字發聲 昔心碎斷14年婚
其他人也在看
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
前妻陸元琪淚別袁惟仁「來世再考一次沒考好的題」 曝兩個孩子近況
袁惟仁（小胖老師）2 日病逝，享年 59 歲。2018 年 7 月，他在上海因意外跌倒導致腦溢血，搶救過程中發現腦部有腫瘤，開刀後與死神搏鬥 2 個月，近年都在台東老家休養，臥病長達 8 年。前妻陸元琪 3 日在社群發聲，坦言接到消息的瞬間，「我們都變成了一二三木頭人，唯一流動的是眼淚」，也公開向袁惟仁致歉：「希望你能理解我當初的難。」
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
下週有霸王寒流？專家坦言「確實很強」：最低溫下探6度
[Newtalk新聞] 今(3)日至6日冷氣團逐日減弱，各地白天氣溫轉晴回溫，但日前美國預報下週將會有「霸王寒流」引起關注。氣象專家吳德榮指出，7至9日有很強的冷空氣南下，歐洲模式最新預報也略調強，強度觸及「寒流」等級，本島最低溫可能降至6度以下，但仍不適合與「霸王寒流」相提並論，直言兩者「實在差太多了！」 吳德榮指出，明日至6日大陸冷氣團逐日減弱，各地白天晴暖舒適，早晚氣溫低，因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。各地日夜溫差皆很大，應注意衣著調整。各地區氣溫如下：北部13至21度、中部13至28度、南部13至28度、東部13至25度。 而日前美國模式估下週可能會有「霸王寒流」。吳德榮則回應，6日午夜前後鋒面抵達，北台轉雨降溫；7日中部以北濕冷有雨、愈晚愈冷；8、9日各地轉晴冷。 總體來看，7至9日會有「很強」的冷空氣南下，歐洲模式最新模擬略調強，觸及「寒流 (台北測站約降至10度) 」等級的機率提高，而本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下；應繼續觀察各國模式的調整。但以這種強度的冷空氣，並不適合與「霸王寒流」相提並論，實在差太多了！ 事實上，氣象署曾說過，氣象學上並
中配竟能進國會！李貞秀坦承「無法放棄」中國籍 陸委會罕見說重話
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導民眾黨執行不分區立委「2年條款」，擁有中配身分的李貞秀今（3）日宣誓就職，面對國籍爭議，她表示，自己親自飛了一趟中國，但當地機關的態度是「台灣又不是外國」，因此放棄國籍以失敗告終，甚至喊話內政部「請他們放棄看看」。對此，陸委會主委邱垂正回應，還有1年的時間，依法就是要努力放棄看看。
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
李貞秀「辦不到」放棄中國籍！她炸鍋：解職
[NOWnews今日新聞]民眾黨因設有「2年條款」規定，多位不分區立委已於2月1日陸續卸任，由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍與李貞秀遞補，外界關注中配李貞秀放棄國籍議題，她今（3）日在立法院宣...
週五起降溫「挑戰寒流等級」！最冷時段曝光
今（3）日白天起隨著北方高壓出海，本波大陸冷氣團逐步減弱，環境轉乾，雲量將漸少，各地陸續可見陽光；惟迎風面的東北角至東部雲量仍多，有短暫陣雨，不過，降雨影響以沿海一帶相對最明顯且趨於零星。預測北部、東部高溫約18到22度、低溫14到16度；中南部高溫約22到26度、低溫16到18度。
安海瑟薇熬20年終於升職！ 卻被《PRADA惡魔2》梅姨演失憶狠酸：我認識她嗎？
睽違20年，時尚經典神作《穿著PRADA的惡魔》續集終於要在4月29日重返全台銀幕。在首波曝光的100秒預告中，好萊塢「三巨頭」梅莉史翠普（Meryl Streep）、安海瑟薇（Anne Hathaway）與艾蜜莉布朗特（Emily Blunt）驚喜合體。最令網友噴笑的是，「惡魔總編」米蘭達不僅毒舌依舊，更直接上演「極致失憶」，對著如今光彩奪目的前助理小安冷問：「她是誰？」完全展現出時尚女皇那份視他人如草芥的強大氣場。
為何尾牙要吃刈包？中醫師1句話點破 網驚：難怪吃完會想哭
一年走到尾聲，尾牙像是一個溫柔的停頓，讓人腳步慢下來，好好吃一頓，抽個獎，讓老祖宗好好保佑一下，也把這一年的辛苦做一個總結。 為什麼尾牙要吃刈包？ 其實身體早就知道答案 台灣習俗裡，尾牙（2月3日）要吃刈包，把熱騰騰的饅皮張開，夾進滷得入味的豬肉、花生粉與酸菜。元氣中醫師王大元分享，從中醫的角度來看，這樣的組合其實很貼近身體的需要。古早的人勞動過頭，溫熱的熟食能夠安撫勞累的脾胃；帶點油脂的肉，補回被消耗的能量；花的溫潤與酸菜的微酸，不僅讓滋養不會太厚重，也讓食慾大增。 勞累的脾胃 刈包剛好補回被消耗的一年 年末天氣轉涼，生活卻不見得慢下來，選擇一份簡單、溫和、能被身體好好接住的食物。慢慢吃，細細嚼，讓胃暖了，氣順了，人也能跟著靜下來。尾牙的刈包，提醒我們把一年走過的路，溫柔地包容起來，然後，留一點餘力，走向下一年。 （記者吳珮均、圖片來源：motionelements）延伸閱讀： ·花生製品這樣保存恐產生「一級致癌物」！ 專家示警：就算煮熟還是會中毒 ·無糖饅頭對血糖影響比較小？專家實測曝驚人結果 這1種饅頭糖友得小心
不想再忍2小時通勤和耳鳴！她「裸離」反而存錢更快：找回健康、回鄉不再是犧牲選項｜好宅報報
都市化造成工作機會高度集中，但薪資成長速度，卻遠遠追不上房租與生活成本的上漲，對越來越多年輕世代來說，留在城市不再等同於累積未來，更多時候只是被迫成為社畜。今年30歲的育苹，北上進入醫療體系工作，雖暫居親戚家，免額外負擔房租，但高壓的生活節奏讓健康亮紅燈、只能選擇裸離；直到返鄉回到社區工作，才深刻體悟到，真正改變生活品質的並非收入的絕對高低，而是工作、居住與生活成本之間能否達成平衡。
習斬除軍中二把手踢到鐵板？解放軍集體沉默4天 專家驚：這是無聲政變
解放軍第一軍委副主席張又俠1月24日遭官宣落馬，震撼政壇。儘管官方喉舌《解放軍報》連日強調政治教育與肅清流毒，但軍隊內部反應卻異常冷淡，出現長達3、4天的集體沈默。新頭殼副總編輯謝步智分析，這種「不表態」在中國政治語境中形同「無聲反對」，顯示習近平此舉已引發軍中深層動盪與危機。謝步智指出，張又俠不僅背景深厚，更是軍方實質領袖，其落馬恐導致大量具實戰經驗將領被清洗，造成指揮鏈斷裂的人才真空。此外，張
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。
台大醫收「不得好死」明信片 親曝內容嘆：還投藍白在想什麼呢？
台大婦產科名醫施景中昨（12）日指出，收到一張一張充滿恨意、沒有署名的明信片，內容還寫「賴清德當台南市長貪污」「柯文哲清清白白」，他也嘆，投給藍白等於把這些年打下的雄厚基礎一朝斷送，「你還投給他們你是在想什麼呢」？
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
訂單能見度達2028年！「這檔記憶體」股價不敵賣壓慘跌逾9% 成交爆巨量44萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（3）日受惠美股全面收紅激勵，加權指數強勁反彈，終場大漲571.33點，漲幅1.81％，成交金額7962.51億元。觀察今日盤...