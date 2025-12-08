加碼6千明送議會審議 黃敏惠籲在嘉義市消費

嘉義市府通過加碼每人普發6000元，黃敏惠呼籲市民在嘉義市消費／嘉義市府提供





嘉義市政府今（8）日上午市務會議通過「每人加碼普發現金6千」計畫，將於明(9)日提追加減預算案，送議會審議；市長黃敏惠說，市府不舉債每人普發6000元，不影響公共建設進行。也呼籲市民在嘉義市消費，以提振經濟發展。

嘉義市政府今（8）日上午由市長黃敏惠主持市務會議，會中通過「振興經濟「強化民眾消費韌性普發現金」加碼計畫」、「振興經濟促進商圈及夜市活絡計畫」、「振興經濟嘉義市觀光產業補助自由行計畫」、「振興經濟永續新生活推動計畫」等提案納編第6次追加減預算案，並於明(9)日提追加減預算案送議會審議。

黃敏惠表示，嘉義市一向恪守財政紀律，已連續15年不舉債，連續7年維持公共債務為零。今年每人普發6000元現金，是用累計歲計賸餘辦理，不舉債，不影響嘉義市公共建設的進行。

另，面對美國對等關稅及丹納絲颱風等天然災害外部環境的衝擊，市府積極應變，提出4大振興經濟計劃，包括「強化民眾消費韌性普發現金」加碼計畫、「促進商圈及夜市活絡計畫」、「嘉義市觀光產業補助自由行計畫」、「永續新生活推動計畫」等提案，希望提振消費力道，協助全體市民、各行各業穩健營生。

「我們發錢，也要能夠賺錢」黃敏惠表示，此次擴大加碼普發，呼籲市民在嘉義市消費，以提振嘉義市的經濟發展，提升營利事業銷售額，這樣也有助於統籌款的分配，進一步挹注嘉義市財源，達到良性循環的效果。

