加祿獨輪小騎士訪東原國小

屏東縣枋山鄉加祿國小獨輪車隊學生至台南市東山區東原國小跨校交流。 （記者翁聖權翻攝）

記者翁聖權∕東山報導

屏東縣枋山鄉加祿國小校長李明相廿八至廿九日率領十六名獨輪車隊學生，自枋山搭火車至台南新營，再以獨輪車方式翻山越嶺至東山區東原國小，展開為期兩天的交流學習。

李明相指出，該校此次行動不僅是體能挑戰，更是一堂結合防災、安全與生活素養的行動課程。學生在高溫與山路考驗中完成長距離騎行，展現毅力、紀律與團隊合作精神，實踐「學習走出教室、走進生活」的一０八課綱理念。

東原國小以幼兒園與十鼓隊熱情迎賓，並安排在地食農教育課程，由東山在地伊吉胖烘焙師資指導學生製作「桂圓核桃軟式歐包」，引導孩子從產地、營養與保存角度，理解食農教育與防災生活的連結，培養「吃的防災力」。

此次跨校交流由加祿國小主任伍姿綺牽線促成，她與東原國小莊雅惠校長為大學同學。廿四年後因教育理念再度攜手，促成這場「山線共學」的深度合作，讓交流不只停留在參訪，而是兩校團隊以專業與熱情投入，更是深度共學。

第二天課程聚焦防災實作，防災闖關活動由加祿學生擔任「防災小天使」，帶領東原學生進行避災判斷、無線電操作、生火技巧與水土保持等實作學習，培養責任感與實踐力。