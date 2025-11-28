加籍牙醫來台消女奶 整形女醫師「徒手」換藥判賠175萬

〔記者王捷／台南報導〕加拿大籍黃姓牙醫跨海找台南某醫院整形外科女醫師消女乳，但黃男返國後罹患糞腸球菌感染性心內膜炎，指控女醫師徒替傷口換藥等過失，求償1875萬元，二審認定醫療過失與感染有關，最後判賠175萬2015元。

黃姓牙醫為改善疤痕，2016年到醫院整形外科，找女醫師施作腹部拉皮、男性女乳抽脂與腹壁膿瘍切除縫合，同年12月底與隔年1月又兩度清創植皮，出院前由醫護人員持續換藥與追蹤傷口。

不過黃男返國後出現高燒與意識混亂，送加國醫院治療，確診糞腸球菌感染性心內膜炎，所以主張手術處理不當，指控女醫師未先穩定腹壁膿瘍與採集細菌培養，就同時進行拉皮與抽脂等美容手術，還在多張術後照片中被拍到沒戴手套直接接觸腹部傷口，違反手部衛生指引，不符醫療常規。醫院與女醫師否認疏失，辯稱術前已評估患者狀況，住院期間並無發燒等全身感染徵象，腹部照護方式也未超出整形外科常見處置。

法院點出3大過失，包含未先處理腹壁膿瘍就安排拉皮與抽脂、未做細菌培養，及醫師在清創與換藥時徒手觸碰大傷口，均違反醫療注意義務。一審認為，醫療過失與感染有關，判賠約1300萬元。二審維持過失，但重算賠償，只承認加拿大醫療與交通費、返國3個多月需家人看護及至4月底前的工作損失，另酌給60萬元精神慰撫金，合計175萬2015元。其餘台灣住院醫療與看護、較長期間不能工作及血清素症候群相關請求，均被認為已在64萬元和解範圍內或證據不足而刪除，全案可上訴。

