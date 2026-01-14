加糖要加稅！世衛警告糖飲酒精健康危害

世界衛生組織發布兩份全球報告，顯示目前全球有116個國家對糖飲徵稅，其中許多是汽水。世衛警告，由於大多數國家稅率持續偏低，因此含糖飲料和酒精飲料，變得越來越便宜，讓肥胖、糖尿病、心臟病、癌症傷害愈來愈大，特別是兒童和年輕人，因此世衛呼籲各國提高糖飲和酒精飲料的健康稅。

108世衛報告，全球含糖飲料和酒精飲料，價格越來越低，慢性病問題才會愈來愈嚴重。

世衛秘書長 譚德塞：「消費酒精和含糖飲料相關疾病，以及傷害持續給衛生系統，家庭和預算帶來越來越大壓力，酒精和含糖飲料的價格，卻變得越來越便宜。」

世衛解釋，現在全球7成5以上的死因，都是心臟病、癌症、糖尿病等非傳染性病病，因此世衛自去年後，今年再次呼籲各國開徵健康稅，推升酒精和糖飲價格調整。

經濟事務研究所負責人 克里斯多福史諾登：「幾乎所有主流無酒精飲料品牌，都有含糖版和低糖或無糖版，這迎合了大眾不同口味，大眾在這方面有很多選擇。」

英國牛津大學教授支持世衛建議，認為糖飲加稅可以針對兒童肥胖和蛀牙問題，但也有經濟學專家認為效益不大，因為100%純果汁、加糖牛奶飲料以及即飲咖啡和茶，儘管含糖量也很高，但是卻不在世衛糖飲加稅的名單上。

