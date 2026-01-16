加總理訪中今會晤習近平 義總理赴日韓尋求新合作

一身黑色西裝，加拿大總理卡尼率領訪問團隊，走進人民大會堂會議室，與中國國家主席習近平展開會談。習近平在會談中提到，2025年10月與卡尼在韓國慶州見面，展開中加關係改善的新局面。

中國國家主席習近平表示，「中加關係健康穩定發展，符合我們兩國的共同利益，也有利於世界和平穩定和發展繁榮。」

加拿大總理卡尼回應，「我們可以在過去良好合作的基礎上，攜手構建一種新型、適應全球形勢的戰略夥伴關係，這將為太平洋兩岸的人民帶來穩定、安全與繁榮。」

廣告 廣告

這是加拿大總理睽違8年訪問中國，面對美國關稅威脅，加拿大正在尋求拓展美國以外地區的出口管道。外媒《BBC》分析，卡尼預計和中國建立新型關係，敦促雙方重點關注農業、能源和金融領域外，也展開國際安全合作。

而習近平和卡尼在會談中都強調，捍衛多邊主義是中加兩國團結的關鍵所在。習近平提出的4項合作建議中，把教育、文化、旅遊、體育和人文交流，列為根本合作領域。雙方對雙邊關係的進展，都給予了正面評價。

同樣是領袖會談，義大利總理梅洛尼抵達日本首相官邸後，一下車就先與日本首相高市早苗相互擁抱。今（2026）年正好是日本、義大利建交滿160年，梅洛尼與高市早苗都是國家第一位女性領袖，也成為第一位在高市就職首相後，到日本訪問的歐洲領袖。

義大利總理梅洛尼指出，「我們與高市早苗首相一致同意，共同努力、保護戰略技術，加強供應鏈，特別是關鍵礦產方面。」

梅洛尼在30分鐘的領袖會談中，提到願意將兩國關係提升到特殊戰略夥伴關係；並且在國安領域，包括進行日本自衛隊與義大利軍隊的聯合訓練，以及共同與英國合作，聯合研發次世代戰機。

由於義大利在2023年底退出中國「一帶一路」協議，梅洛尼在會談中也表示，會與日本在永續能源領域展開合作，包括在緊急情況下交換液化天然氣，並且建立新的航太領域合作協商機構。此外還針對國際情勢，包括共同努力實現印太和平開放自由、敦促烏克蘭實現和平，以及中國、北韓等東北亞情勢交換意見，進一步擴大雙邊各個領域的合作關係。

更多公視新聞網報導

日本2025年度流行語揭曉 高市早苗「連說5次工作」獲選

高市早苗APEC首會見習近平 稱兩岸及區域安穩至關重要

中國遼寧飯店大火已知22死 習近平指示全力救援

