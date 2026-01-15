加總理訪中 外交部：過度依賴單一市場可能帶來風險

針對加拿大總理卡尼(Mark Carney)訪問中國以及台灣與加拿大的雙邊關係，外交部政務次長陳明祺在「加拿大廣播公司」(CBC)專訪中說明我方2項立場。首先是我方充分理解加拿大在當前國際情勢下採取的審慎態度，但仍期盼台、加能加快經貿協議磋商進度；其次是我方尊重各國選擇合作夥伴的權利，但提醒相關各方應審慎評估過度依賴單一市場可能帶來的風險。

加拿大總理卡尼14日晚間抵達北京，展開這個G7成員國領導人相隔8年的訪中行程，且行前還「建議」2位在台訪問的同黨籍聯邦眾議員提前於13日離開台灣。

與此同時，外交部政務次長陳明祺13日接受加拿大廣播公司駐台記者勒布朗(Philippe Leblanc)專訪。外交部表示，訪談內容於14日以法文「當馬克卡尼試圖取悅北京」為題刊登在該公司官網，廣播平台同步播出。

陳明祺受訪指出，台灣與加拿大擁有良好的經貿合作基礎，台灣充分理解加拿大在當前國際情勢下採取的審慎態度，但我方仍期盼台、加能加快經貿相關協議的磋商進度，以提升合作層級，建立穩固且具前瞻性的經濟夥伴關係。

在「充分理解」之餘，陳明祺更進一步以台灣的經驗提醒加拿大應注意中國慣用做法及其可能風險。外交部發言人蕭光偉說：『(原音)陳政務次長指出，台灣尊重各國選擇合作夥伴的權利，並分享台灣自身經驗，表示中國長期以來善於運用貿易與外交做為政治槓桿，相關各方應審慎評估過度依賴單一市場可能帶來的風險。』

陳明祺表示，台灣與加拿大共享民主、尊重人權及自由等核心價值，這些共同理念是雙方深化合作的重要根基，所以未來台灣將持續以務實、穩健的態度，與理念相近國家攜手推動經貿合作，並共同維護以規則為基礎的國際經貿秩序及區域穩定。