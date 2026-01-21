加總理：基於規則的國際秩序正在斷裂 中等強國不合作恐成「盤中飧」



加拿大總理卡尼20日在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論發表談話，直言以規則為基礎的國際秩序正在經歷「斷裂、而非過渡」，呼籲全球的「中等強國」要團結因應局勢。

卡尼（Mark Carney）在演講中隻字未提美國總統川普（Donald Trump），但他的演說贏得全場起立鼓掌。卡尼表示，以美國霸權為中心的全球秩序是虛構的，隨著世界貿易組織和聯合國「大幅削弱」，多邊主義的時代正在結束。卡尼預定21日離開，川普則預定在同日發表演說，尚不確定兩人是否會碰面。

他說：「加拿大人明白，我們過去認為地理位置和聯盟成員身分會自動帶來繁榮和安全的安逸想法經不成立了」，「我就直說，我們正在經歷斷裂，而不是過渡期」。

卡尼發表演說之際，歐洲與美國跨大西洋聯盟的裂痕正在加深。就在他演說的數小時前，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）才批評川普的貿易策略，包括威脅除非美國能收購格陵蘭島，否則將對歐洲徵收更多關稅。川普甚至在真實社交（Truth Social）張貼一張地圖，地圖上的格陵蘭和加拿大都被美國覆蓋。

卡尼說，面對更大的國家的強硬手段，「各國強烈傾向隨波逐流，換來好好相處，會去配合，避免麻煩，希望順從能換來安全」，「這行不通」。

卡尼改變戰略姿態與中國合作 呼籲世界各國正視現實

卡尼強調，「中等強國必須攜手合作。因為如果你不在談判桌上，你就會成為別人的盤中飧」。

卡尼呼籲世界各國和企業要「正視現實」，並引用已故捷克前總統哈維爾（Václav Havel）曾提到，共產主義制度可以維持，是因為人們互相說謊，對自己說謊。他強調，國際領導人們在討論地緣政治時，不應該掉入這個圈套。

除了短暫提到「美國霸權」，卡尼也未提到美國，但顯然就是針對一些川普常用的施壓手段包括「以關稅作為籌碼，以金融基礎設施作為脅迫手段，以供應鏈作為可利用的漏洞」。

有鑑於加拿大是美國第二大貿易夥伴，卡尼的直言不諱極可能遭受川普報復。卡尼之前也多次試圖安撫川普，例如取消對美國商品徵收報復性關稅，並為安大略省的反關稅廣告道歉，不過他認為，加拿大已經轉變了戰略姿態，並提到上週與中國千數廣泛的貿易協議，根據協議，中國同意降低對加拿大農產品的關稅，加拿大也同意降低對中國電動車的關稅。

卡尼在訪中期間還提到，中國比美國「更可測」，而加拿大與中國的關係是「新世界秩序」的一部分。

卡尼還補充，也正努力與印度、卡達、泰國和菲律賓建立新的貿易和安全夥伴關係，加入南方共同市場（Mercosur）和東南亞國協（ASEAN）等組織。

卡尼說，「我們以開放心態，廣泛且策略性地參與。我們積極因應現實世界，而不是等待世界變成我們要的樣子」。





