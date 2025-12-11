社會中心／馬聖傑、洪國凱 新北市報導

新北市五股區日前發生一起，高齡駕駛衝撞意外！一名82歲李姓老翁，開車到一半，突然低血糖發作暈眩，撞上機車停等區的雙載機夫妻檔！這一撞，夫妻檔卡在貨車與轎車之間，成了夾心餅乾！熱心民眾協助推車，救出夫妻檔，還好送醫後，只有輕傷，沒有生命危險。

一輛黑色賓士轎車，剛下橋準備左轉，但怎麼越開越筆直，迎面撞上機車停等區的騎士，直到撞上了人才停下來，一部雙載機車卡在轎車，和小貨車的中間，成了夾心餅乾！騎機車的阿伯，還有後座的婦人，被卡住動彈不得，眾人合力，要將轎車推開，協助兩人脫困。

廣告 廣告





加總逾2百歲！8旬翁疑血糖過低 衝撞停等區雙載老夫妻

加總逾2百歲！8旬翁疑血糖過低 衝撞停等區雙載老夫妻。（圖／民視新聞）





救援民眾vs.受傷騎士：「有打了有打電話了，我的腳啊。」

開車的就是畫面中這名，被兩人攙扶下車的82歲老翁，這起轎車衝撞事件，讓附近居民餘悸猶存！

附近居民：「就聽到砰的一聲，出來就撞在我們車的旁邊，(駕駛)說他低血糖，給人這樣撞一下，那個摩托車卡住，一直叫 一直叫，夫妻都被夾住抬起來(救)。」

事發就在新北市五股區，成泰路三段上，7號下午2點多，肇事的82歲李姓老翁載著看護，沒想到開車開到一半，突然低血糖發作，意識不清才釀禍！遭撞的騎士夫妻檔，當天爬完觀音山準備回家，頭一回騎成泰路三段，沒想到發生意外，還好送醫治療兩人只有輕微擦傷，已經平安出院。





加總逾2百歲！8旬翁疑血糖過低 衝撞停等區雙載老夫妻

加總逾2百歲！8旬翁疑血糖過低 衝撞停等區雙載老夫妻。（圖／民視新聞）





附近居民：「說他們爬山要回家都從另一邊回家，頭一回騎這邊，危險，我覺得政府要讓70歲的人就不能開車了。」

附近居民：「82歲自己開車下車還要人家扶，我不知道欸可能是(有點危險) 危險啦。」

所幸在熱心民眾的救援，成功救出遭撞的夫妻檔，結束車禍驚魂！高齡駕駛議題，再度引發討論。

原文出處：加總逾2百歲！8旬翁疑血糖過低 衝撞停等區雙載老夫妻

更多民視新聞報導

國中女吸喪屍菸彈！校長「超鬼行徑被揭」對話曝

空軍軍官「半夜侵犯男部屬」！事後傳訊「謝謝你配合」下場曝光

講不聽？桃園酒駕累犯再添15人 姓名、照片大公開

