加美大不同 人民自衛權大相逕庭 (圖)

加拿大自衛法重視合理度 (圖)
加拿大自衛法重視合理與合適度，卻也造成不少民怨。圖為安大略省法院內部。中央社 ・ 4 小時前
看準中國半導體缺口！皮革公司豪砸363億要吃下龍騰100%股權
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導香港上市公司中聯發展控股（00264-HK）近年積極轉型，如今更傳出準備跨足半導體產業。外媒報導，中聯正洽談以45億至90億港元...FTNN新聞網 ・ 1 天前
Norris濕地上力克Verstappen奪得拉斯維加斯GP竿位
儘管最後飛馳圈在出第15、16彎時因打滑而損失大量時間，但多虧前兩個計時段刷紫所累積的近1秒優勢，Lando Norris仍以0.323秒之差，打敗Max Verstappen以及Carlos Sainz，奪得拉斯維加斯GP竿位。而他頭銜之爭最主要的對手、隊友Oscar Piastri，則礙於Charles Leclerc衝進緩衝區而引出的黃旗，僅僅取得第五Racingnet ・ 22 小時前
疏失害角田於Q1淘汰Red Bull車隊公開致歉
在昨天的拉斯維加斯GP排位賽中，由於Red Bull Racing在胎壓設定上的疏失，導致角田裕毅今年第六次於Q1遭到淘汰，車隊為此向他公開道歉Racingnet ・ 3 小時前
加媒刊辦事處投書：台灣應在氣候談判占有一席之地
（中央社記者程愛芬溫哥華21日專電）適逢聯合國氣候變化綱要公約第30屆締約方大會（UNFCCC COP30）舉行，溫哥華商業周報（Business in Vancouver）日前刊登駐溫哥華辦事處處長劉立欣投書，強調台灣在綠能減碳上的成就和加拿大支持台灣的重要性。中央社 ・ 22 小時前
河北深山藏「金祕密」 村民狂抽地下水淘金年收438萬！將降臨毀滅性下場
中國河北省青龍縣的清河沿村傳出淘金熱潮，村莊內上演「抽水吸金」奇景，大批村民利用深井猛抽地下水來「淘金」，靠活性炭這種吸附力強的材料來過濾出黃金，據說，只要操作得當，每批活性炭就能提煉出數十克黃金，賺個幾萬元人民幣是輕輕鬆鬆的事，難怪這股「吸金」熱潮會席捲全村，專家推測，這些地下水裡藏金，很可能跟當地一座早已停工的金礦有關係，是過去採礦留下的含金物質滲進地下。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
年度原民大劇「神鹿與少女」 山林裡的閃耀琉璃珠震撼公演
原住民族委員會原住民族文化發展中心（簡稱原文發中心）位於屏東瑪家鄉，新建的歌舞館今年中落成，如今已是山林中的歌舞表演盛地，堪稱山林裡的閃耀琉璃珠，中心所屬「娜麓灣樂舞劇團」配合國際級展演廳，推出最新的年度樂舞《Saliyaliyan－印象Kasavakan》，樂舞劇團精湛演出卑南族建和部落傳頌多年的自由時報 ・ 4 小時前
高市早苗引爆日中對立 裴洛西掀蝴蝶效應
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日在國會答辯時，提及有關於「台灣有事」的言論，引發中國大力反彈。不過外媒指出，在美國前眾議院議長裴洛西於2022年訪台時，中國在台灣周邊發動恫嚇性的大規模軍...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
美國烏克蘭官員將在瑞士召開會談 商討終戰方式
（中央社基輔21日綜合外電報導）一名烏克蘭談判代表今天表示，烏國和美國將在瑞士就結束俄烏戰爭的方式展開會談。華府先前已向基輔提出一項和平計畫，其內容接受俄羅斯部分要求。中央社 ・ 17 小時前
夢幻耶誕紙藝暖冬綻放 親子手作點亮最美節慶時光
記者王正平／高雄報導 迎接溫馨的耶誕季，高雄市立社會教育館22日舉辦「紙藝創作─夢幻…中華日報 ・ 3 小時前
台南陳氏宗親會跨越半世紀古禮祭祖 700位世界宗親齊聚
今年逢台南市陳氏宗親會創立50週年；市定古蹟明統領府陳德聚堂同時歡慶建祠360年，這週休日由南市陳氏宗親會理事長陳衫潤、陳德聚堂主委陳百棟與台灣、世界各地陳氏宗親代表，齊聚陳德聚堂以古禮三獻禮祭祖，儀式莊嚴肅穆。宗親們回到50年前的創會地以古禮祭祖，尤具慎終追遠的意義。自由時報 ・ 3 小時前
新聞幕後／AI泡沫醞釀崩盤？Ray Dalio點出那根針何時出現 關鍵在這國
AI熱潮席捲全球，從美股到台股都在談「人工智慧改變世界」。但橋水基金創辦人雷達裡奧（Ray Dalio）卻潑下一盆冷水，直言「泡沫已經在形成」，而刺破它的那根針——不是科技退燒，而是利率反轉。更驚人的是，他暗示這根針，正在日本手上。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
美智庫報告：嚇阻中共犯台 制裁可作為重要工具之一
（中央社記者侯姿瑩華盛頓22日專電）美國智庫蘭德公司一份報告指出，嚇阻中國攻擊台灣是華府及其盟友安全規劃的核心焦點；像是制裁等經濟措施可作為嚇阻工具組合的重要元素，並結合外交、軍事等手段，盟友與夥伴也須共同參與，以發揮最大效力。中央社 ・ 5 小時前
快訊／考慮推翻馬杜洛 傳美將對委內瑞拉採取行動
快訊／考慮推翻馬杜洛 傳美將對委內瑞拉採取行動EBC東森新聞 ・ 4 小時前
攜手家族護兒童愛動物 大谷公益基金會成立
擁有破千萬粉絲追蹤的洛杉磯道奇隊「二刀流」大谷翔平（Shohei Ohtani），他在個人社群平台IG，以限時動態低調宣布成立「大谷翔平家庭基金會（Ohtani Shohei Family Foundation）」，未來將致力增進兒童與動物福利。太報 ・ 5 小時前
冬盟／台灣內戰第2戰！ 5222人進場看海洋逆轉寫下歷史新高
亞洲冬季棒球聯盟在22日上演台灣內戰，此役進場人數一共5222人進場，成為了冬季聯盟史上最多進場人數的賽是，也是冬季聯盟首場5000人進場的賽事。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
他行李塞滿96個保險套 飛哥倫比亞「因1原因」慘遭拒絕入境
一名美國男子近日從巴拿馬搭飛機到哥倫比亞何塞瑪麗亞科爾多瓦國際機場，卻沒想到入境因攜帶8盒保險套，被拒絕入境。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前