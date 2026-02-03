加菜金變慰問金有差？ 前軍退學者批：春節視導作風的轉變實在荒謬

顧立雄昨日赴軍備局第202廠等單位慰勉官兵，然而張競就認為，這與往年都是慰問一線作戰部隊不同，這個作風的改變令人匪夷所思。（國防部提供）

春節將至，顧立雄昨日赴軍備局第202廠及規格鑑測中心等單位慰勉官兵，其中202廠肩負國軍多型彈藥研製與生產重任，並肯定單位整年來為守護國防安全、戮力軍備生產做出的努力與貢獻。然而身為退伍軍人的張競就質疑，往年都是慰問一線作戰部隊，鮮少有正常作息的單位，且是發放加菜金而非慰問金，如今這個作風的改變令人匪夷所思。

中華戰略學會資深研究員張競就指出，國防部各首長循例春節慰勉下屬單位，但多年來高層都是優先安排外島前線部隊、高山站臺、海防哨所等艱苦駐地，不然就是艦艇靠泊碼頭與戰機待命室，關懷第一線執勤戰備官兵；鮮少至臺北周邊鄰近機關與廠庫，視導那種能夠正常上下班作息單位。

廣告 廣告

張競表示，既然國防高層重視非作戰部隊亦非偏遠艱苦駐地單位，國防部高層千萬不要忘記視導財勤單位，畢竟過年能夠順利發放薪餉與年終獎金，還有各項維持部隊單位運作經費，這個可是茲事體大。國防部已經沒有將志願役加給依據立法院決議法案編列，就可千萬別在年節時在發放官兵弟兄薪餉上出差錯，因此視導財勤單位當然應該優先考量。

他認為，近年整個國防體系高層作風確實有所改變，不再優先考慮到艱苦駐地單位視導，反而是到軍備體系大發「慰問金」？這個「慰問金」不是應該是到軍醫院探視年節仍在留診住院官兵時，發給傷病袍澤才是「慰問金」嗎？年節視導作戰部隊為鼓舞士氣，向來都是發犒賞袍澤「加菜金」，怎麼會跑「慰問金」這個用辭呢？

至於安排三軍統帥春節視導行程，究竟要循例優先前往外島前線部隊、高山站臺或是海防哨所等艱苦駐地，還是在臺北近郊隨便轉轉草草敷衍應付了事，此乃事涉如何形塑三軍統帥公眾形象，端看國安謀士如何獻策安排。他也補充，自0102事件後，還有多少軍方高層慰問敢搭直升機赴遠處慰問，還是只是找個方便、符合政策的地方而已。

【看原文連結】