加菜？高雄必比登名店「肉燥飯吃到蝸牛」 店家揭原因

高雄某肉燥飯名店「加菜」，有顧客吃到蝸牛。（翻攝該店臉書）

高雄苓雅一間曾獲米其林指南必比登推薦的肉燥飯名店，驚傳有民眾吃到「蝸牛」版本，因此吃壞肚子，店家則稱因為他們的地瓜葉因為都沒灑農藥，沒挑乾淨才會不慎掉落飯中。

蝸牛是常客？ 網怒轟

有網友於Threads上發文控訴，在高雄某間獲得米其林推薦的名店，肉燥飯中吃到「蝸牛」，因此回家後連拉了3天肚子，痛批店家當時卻只招及退費，絲毫不關心其身體狀況；她更指出，這間已非首次有顧客吃到「蝸牛」，大酸這根本是「常客」。

對此，高雄市衛生局今前往稽查，檢視該店待烹煮地瓜葉未見蟲體等異物，業者稱已接獲消費者反映，將加強員工食材前處理異物檢視及以少量多批次方式清洗。

至於針對店家販售的產品中，有肉眼可見異物、蟲體，衛生局表示已要求店家限期改善，否則將依食品安全衛生管理法開罰至少3萬元。

地瓜葉才有？ 店家曝原因

店家受訪則多次強調，他們的菜都要求廠商送「沒灑農藥」的，這很正常，會出現蝸牛主要是因為員工挑的時候沒有挑乾淨，如這次是燙起來時不小心掉落飯中。

店家也承認有疏失，已請員工跟消費者致歉，並給予免單不收錢，強調只有地瓜葉才會這樣。

