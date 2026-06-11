加蔬菜汁沖泡奶粉！3個月男嬰喝下「全身發紫」進PICU

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大陸中心／許展溢報導

家長加蔬菜汁沖泡奶粉，3個月男嬰喝下全身發紫急送醫。（示意圖／AI製圖）

廣東中山市博愛醫院PICU（兒童加護病房）近日收治一名3個月大的男嬰，因家長用蔬菜汁沖泡奶粉餵食，結果造成全身發紫等症狀，經檢查確診為亞硝酸鹽中毒，所幸經2天治療後，已順利出院。

根據《綜覽新聞》報導，這名男嬰才出生3個月9天，家長平常會用自製蔬菜汁搭配奶粉餵食，沒想到某天寶寶突然出現全身膚色青紫情況，到院時呼吸急促，乳酸指數和肌鈣蛋白皆升高，顯示心肌缺氧，經進一步檢查，確定為蔬菜汁配奶粉導致的亞硝酸鹽中毒。

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蔬菜汁和奶粉一起沖泡為何引發中毒？醫師表示，蔬菜生長過程會從土壤、肥料中吸收硝酸鹽，雖對人體無害，但在特定條件下會轉化為有毒的亞硝酸鹽。如煮青菜水，往往習慣小火久煮，煮好後還會靜置放涼、保溫備用，綠葉菜長時間高溫加熱、在室溫或溫水中放置，蔬菜裡的硝酸鹽會在細菌作用下大量轉化為亞硝酸鹽，放置時間越久，毒素含量越高。

醫師表示，奶粉是高蛋白、高營養的液體，3個月寶寶腸胃、肝臟代謝功能極不成熟，腎臟排毒素能力弱，用蔬菜汁加奶粉，相當於讓寶寶一次攝取大量亞硝酸鹽，遠超身體代謝能力，極易引發中毒。

醫師提醒，亞硝酸鹽進入血液後，會搶走血紅素的氧氣，讓血液失去攜氧能力，全身組織缺氧，這就是寶寶全身發紫的原因，嚴重會傷害心肌、大腦，呼吸衰竭、心臟驟停，危及生命。醫師呼籲家長，沖泡奶粉只用水，不要添加任何果汁、蔬菜汁等。

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