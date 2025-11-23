加薩停火再受衝擊！以色列空襲已釀24死 醫院批：脆弱停火根本無法生活
[Newtalk新聞] 以色列與哈瑪斯簽署停火協議後，戰火似乎並未就此終止。《美聯社》報導，以色列軍方周六（22 日）在加薩地區（Gaza）發動空襲，宣稱鎖定哈瑪斯武裝分子，總理納坦雅胡辦公室更表示，已擊斃 5 名哈瑪斯高層。加薩衛生部門指出，已至少 24 人死亡、54 人受傷，包含多名兒童，成為 10 月 10 日停火以來最新一波衝擊。
以軍宣稱，此次行動是因加薩南部有武裝人士越界向以軍開火，軍方表示無士兵受傷，並指出該名襲擊者利用運送物資的人道走廊發起攻擊，是「極度違反」了停火協議。以色列在其他聲明中指出，其部隊在拉法（Rafah）一帶擊斃 11 名「恐怖分子」、並逮捕 6 人；另在加薩北部擊斃 2 名越界接近以軍的武裝人士。
多起空襲，造成了嚴重死傷。希法醫院主管穆哈納（Rami Mhanna）表示，一輛汽車在加薩市黎馬勒區遭空襲，已 11 死、逾 20 受傷，院長阿布瑟米亞（Mohamed Abu Selmiya）指出，傷者多為兒童。據《美聯社》影像顯示，民眾與孩童圍著被炸毀、車頂全掀的焦黑車輛查看。
加薩中央的奧達（ Al—Awda）醫院表示，另一處住家遭轟炸，至少 3 死、11 受傷；努塞拉特難民營一處房屋遇襲，至少 7 人死亡，包含一名兒童，另有 16 人受傷。另外，阿克薩（Al—Aqsa）醫院通報，代爾拜拉一處房屋被擊中，3 人喪生，其中包括一名女性。
居住在代爾拜拉的阿布哈塔布（Khalil Abu Hatab）描述爆炸瞬間：「突然，我聽到巨大爆炸聲。我往外看，整個區域被煙霧覆蓋，什麼都看不見。我用手捂著耳朵，大聲喊著帳篷裡的其他人快跑。」他說：「這是個脆弱的停火，根本不能生活。沒有任何安全的地方。」
在周六襲擊前，國際社會剛推動新一波外交進展。聯合國安理會本周一通過美國提出的加薩治理藍圖，授權建立國際穩定部隊負責安全，並批准由美國總統川普監督的過渡治理架構，同時，提出未來邁向巴勒斯坦建國的可能道路。然而，以色列停火期間仍屢次因宣稱遭武裝攻擊而發動空襲。加薩衛生官員表示，周三至周四 12 小時內已有至少 33 名巴勒斯坦人喪生，多數為婦女與兒童。
哈瑪斯政治局高層里什克（Izzat al—Rishq）指控以色列「製造藉口迴避停火協議、重啟滅絕戰爭」，並表示已敦促美國與其他調停者要求以方履行協議。但哈瑪斯聲明未回應以色列宣稱擊斃 5 名高層的說法。
以軍目前仍控制加薩逾半領土，其餘區域則在停火協議下撤出。
加薩衛生部門表示，以色列反擊至今已有 69,733 名巴勒斯坦人喪生、 170,863 人受傷。停火期間死亡數仍持續上升，包含新一波空襲與從瓦礫中尋獲先前遇難者的遺體。該部門不區分平民與戰鬥人員，但指出死者多為婦女與兒童，相關數據由醫療人員詳細記錄，獲多方獨立專家視為大致可信。
