加薩停火協議將邁向第二階段！ 哈瑪斯高官：對凍結武器持樂觀態度

哈瑪斯高級官員納伊姆近期接受《美聯社》採訪，並談及加薩停火協議第二階段中的解除武裝，強調哈瑪斯對相關問題抱持著開放的態度。 圖：翻攝自 @isaacrrr7 X 帳號

[Newtalk新聞] 在多個國家的聯合推動下，以色列與哈瑪斯日前先後同意實施加薩停火協議，試圖推動加薩地區的和平。針對停火協議中解除武裝的要求，一位哈瑪斯高級官員近期接受外媒訪問時，表示願意就相關問題進行討論。與此同時，以色列總理納坦雅胡也與國防部長伊斯雷爾．卡茨 ( Israel Katz ) 也召開聯合記者會，針對加薩、黎巴嫩與敘利亞問題進行說明，加薩地區的安全形勢也再次成為國際輿論的關注焦點。

根據美國《有線電視新聞網》( CNN )報導，哈瑪斯高級官員巴塞姆．納伊姆 ( Basem Naim ) 於當地時間 7 日接受《美聯社》記者採訪，並針對停火協議中推動加薩非軍事化的解除武裝要求發表看法。納伊姆表示，哈瑪斯對如何處理剩餘武器抱著著「非常開放的態度」，並願意與相關國家討論後續如何處理武器的問題。納伊姆宣稱，哈瑪斯方面願意保證在停火或休戰期間完全不使用武器，並將其進行「冷凍、儲存或擱置」。

哈瑪斯和以色列都違反停火協議，向加薩持續挑釁發動攻擊。 圖：翻攝自 X @FoxNews

與此同時，X 推主「以色列戰爭」發布推文指出，納坦雅胡與卡茨在當地時間 7 日召開聯合記者會，針對加薩地區的局勢進行說明。在記者會中，納坦雅胡表示，已經有越來越多國家表態希望與以色列建立情報安全合作，強調以色列未來將進一步加強與盟友國家的合作。

另外，針對加薩停火的問題，納坦雅胡稱，在以軍完全控制拉法關口後，哈瑪斯獲得武器的渠道就已被完全切斷，認為以色列目前已經「非常接近加薩停火協議的第二階段」，對完全解除哈瑪斯武裝一事表現出樂觀的態度。納坦雅胡也進一步指出，以色列目前正與黎巴嫩政府就聯合國維和部隊的撤離進行談判，並將在敘利亞南部地區建立非軍事區，以保護當地德魯茲社區的安全。

以軍也發起行動，往哈瑪斯挖掘的地道中灌注混凝土，清除哈瑪斯的作戰設施。 圖：翻攝自 @uricohenisrael X 帳號

然而，該報導指出，截至目前為止，第二階段停火協議中仍有許多關鍵的細節尚未公布，外界目前也仍不清楚那些國家會參與組建加薩國際安全部隊的行動。另外，該報導也進一步提出質疑，認為納伊姆口中「武器的凍結或儲存」可能不符合以色列先前提出的裁軍或解除武裝的要求，對第二階段加薩停火協議能否順利實施表示擔憂。

該報導表示，包含卡達、埃及與挪威在內的多個國家代表於當地時間 6 日在卡達首都多哈舉行加薩和平論壇，但許多與會國家都對加薩停火協議可能面臨的風險表示擔憂。卡達首相穆罕默德．阿勒薩尼 ( Mohammed al-Thani ) 也在出席該論壇時指出，加薩地區現在正處於停火的關鍵時刻，「停火尚未完全實現，我們現在做的只是暫時停止了雙方的衝突」。

