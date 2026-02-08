加薩停火恐生變？哈瑪斯前領袖：抵抗是巴人權利

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯(Hamas)高層領導人今天(8日)表示，他們不會交出武器，也不會接受外國勢力干預加薩。此前美國與以色列曾表示，哈瑪斯繳械是加薩能否停火的關鍵一步。

曾擔任哈瑪斯領袖的梅沙爾(Khaled Meshal)今天在卡達首都杜哈(Doha)一場會議上指出，不接受將巴勒斯坦抵抗運動視為違法，「只要有佔領，就有抵抗。抵抗是被佔領人民的權利…民族引以為傲」。

哈瑪斯長期反抗以色列佔領巴勒斯坦領土，於2023年10月7日發動跨境襲擊，點燃長達2年的加薩戰爭。

美國斡旋的加薩停火目前已進入第二階段，目標是解除哈瑪斯武裝、加薩去軍事化，以及以色列軍隊全面撤離該地區。

儘管哈瑪斯曾暗示考慮將武器轉移給未來的巴勒斯坦政府，但也一再強調，解除武裝是不可跨越的「紅線」。據以色列官員估計，哈瑪斯在加薩仍有2萬名戰士和6萬把卡拉希尼柯夫(Kalashnikov)突擊步槍。

針對戰後加薩，梅沙爾呼籲川普主導的「和平理事會」(Board of Peace)將重建及援助物資交給220萬居民，並示警哈瑪斯絕不接受外國勢力統治巴勒斯坦領土，「我們堅持民族原則，拒絕監護邏輯、外部干預或任何形式的授權統治捲土重來」。

和平理事會今天1月在瑞士達沃斯世界經濟論壇(WEF)上成立，宗旨為監督加薩停火與戰後重建，除美國外，目前已有25個國家加入。(編輯：鍾錦隆)