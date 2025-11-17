加薩入冬首場強降雨 帳篷營地淹水加劇難民困境
帳篷浸泡在水中，雨水流入時夾帶泥沙，外頭還有一些垃圾。這場雨是在14日上週五開始，流離失所的家庭在暴雨中苦撐，帳篷破損，床墊、衣物被雨水浸濕。
巴勒斯坦百姓穆罕默德洛夫提說：「我只需要帳篷就好，別無所求，看看我發生了什麼事，毯子全浸濕了，我把這裡縫接起來，我自己想辦法弄，我也不想要求什麼都做不到的官員給我們任何幫助了。」
還有人因帳篷滲水、破損，而被迫躲入已遭轟炸甚至可能隨時倒塌的廢墟建築內避雨。泥濘的街道堆滿垃圾，因為戰爭，巴勒斯坦百姓的生活已經夠艱苦，今年冬季第一場強降雨的侵襲，他們迫切需要新的帳篷、衣服、食物跟水。
巴勒斯坦百姓希瑞耶洛夫提說：「我沒有床墊跟毯子，它們全泡水了，我甚至沒有辦法給孩子衣服穿。」
加薩中部的扎韋達鎮，許多帳篷被暴風雨吹倒，居民徒手支撐帳篷、修補破洞，試圖保護家人免於受寒。在汗尤尼斯的穆瓦西帳篷營地，有居民嘗試挖掘溝渠排水，但根本難以應付，因為頭頂上的帳篷布料老舊，雨水不斷滲入。
聯合國表示，今年早些時候，這個營區曾庇護多達42.5萬名無家可歸的人，但援助還是不夠。根據氣象預報，這波雨勢過去之後，加薩走廊未來一週降雨機率偏低，天氣大部分為晴朗。不過大家生活依然困頓，只能祈禱這個寒冷的冬季能平安度過。
