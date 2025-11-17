加薩冬雨泥水淹帳篷 聯國急救援 以多方打壓

圖／達志影像美聯社

以哈停火協議簽署至今，仍有266名巴勒斯坦平民死於槍火與轟炸，諷刺的是美以仍然堅稱停火有效。一場豪雨揭開加薩冬天的序幕，許多難民的帳篷垮塌，僅有的衣物與食物都泡了泥水。儘管聯合國盡力與以色列斡旋，希望能穩定現在加薩境內的援助工作，例如兒童疫苗施打、學校復學和街道清潔等，但以色列態度冷漠，總理納坦雅胡不僅再度明言：反對巴勒斯坦建國，以軍更放任平民在約旦河西岸橫行霸道：以色列「屯墾者」闖入巴勒斯坦人工廠縱火，軍隊則袖手旁觀，毫不掩飾奪佔巴人土地的意圖。

廣告 廣告

加薩難民/6子之母 希菲：「我們想要新帳篷、防水布、衣服，看看我女兒這麼冷，只穿短袖衣服，我們找不到任何像樣的(冬天)衣服，真的沒有。」

在加薩中部的札瓦達伊(AL-ZAWAYDA)，很多人因為身上唯一的衣服終於乾了，而感謝上天。冬季第一場大雨伴隨著強風來到，很多加薩難民在睡夢中，被忽然垮塌的帳篷打醒，衣物食糧都濕透。不到三歲的小孩也忙著清掃家園。以色列重要經典妥拉(Torah)中的「利未記」(Leviticus 19:18)明言：要愛鄰人如己(You shall love your neighbor as yourself)，但以色列總理納坦雅胡不僅不願讓巴勒斯坦人重建家園，更不想讓他們有未來。

以色列總理 納坦雅胡：「我們反對在約旦河以西建立巴勒斯坦國，這反對存在且合理，始終沒有任何改變。」

以色列對巴勒斯坦人地區的控制野心再也不掩藏，11月12日，約旦河西岸以色列平民騷擾巴勒斯坦人的案件再添一起。

朱奈迪乳製品公司負責人 阿梅爾：「他們不是臨時起意跑來的，是有組織和完整計畫，來縱火的。」

一座巴勒斯坦乳品工廠遭五、六十名以色列平民闖入打砸燒，他們趁著貨運卡車到廠，鐵門打開時強行闖入，燒毀了五輛卡車，只因為這裏是這些以色列人想要的「屯墾區」。

貝特利得居民 哈珊：「我們又沒做錯事。他們（以色列軍隊）回答說事情就是這樣。根本沒人在乎我們，以軍在保護打劫者。」

監視器錄下鐵證如山，以色列屯墾區平民「善待鄰人」的方式，還包括燒毀附近民宅房屋、帳篷、汽車，更向居民投擲石塊。但巴勒斯坦民眾不時遭受這樣的惡待，已經數十年，只是以哈停火協議簽定後，以色列仗著軍武優勢，軍民都變本加厲。在2025年初，因為以色列對約旦河西岸國際機構與聯合國人員的處處刁難，許多機構不得不撤離人員。

以哈停火協議簽定以來，至少266名巴勒斯坦平民在加薩罹難，死於以軍槍擊或轟炸，另有635人受傷，這樣的停火，美國與以色列仍堅稱有效，裝睡的人叫不醒。以色列代表在聯合國的說法，還引來聯合國官員的駁斥。

聯合國近東救濟工程處專員 拉札里尼：「我們今天甚至在第四委員會中提到，以色列代表說，近東救濟工程處完全被取代了，其他機構已經介入，我覺得糾正這種說法非常重要。」

近東救濟工程處強調，現在在加薩依然有1萬2千名工作人員，持續在進行公共衛生和教育服務，避難所收容近7萬5千名難民，也盡力開設衛生諮詢點和恢復學校，並且首先要清開加薩城中滿滿的瓦礫，讓堅守加薩的難民們對改變有感，逐步拾回日常的生活感。

聯合國開發計畫署加薩專員 馬拉基奇：「我們今天在加薩市，與當地民間組織和商會一起，開始清理。」

聯合國近東救濟工程處在停火開始後，也努力恢復學校運作，至少3千名加薩孩童在臨時學校開學，但保守估計82%的校舍已毀於戰火，新學期只能在帳篷中上課。

加薩學校老師 阿舒爾：「我知道他們(學生)經歷了甚麼，因此我會對待每個學生像待自己的孩子。」

學校雜費沒辦法全免，但聯合國急著在冬天前要達成的疫苗目標，則完全免費：希望在11月18日之前，為超過4萬4千名三歲以下的加薩兒童，補打包括小兒麻痺、麻疹、腮腺炎等基礎疫苗。

聯合國疫苗接種人員：「他左肩打的是預防肺結核的，左大腿也會打一針，預防B型肝炎。這些注射不會有併發症，不會發燒或不舒服。下次注射時間是12月6日，到時候他會接受每月一次的接種，準時來打疫苗很重要，因為每月一次的打疫苗活動只有周六會辦。」

有的孩子哭，也有的天真微笑，總算好一陣子沒砲擊聲了。許多媽媽在醫療站間到處奔波，希望讓戰火下出生，從未接種過疫苗的孩子，打好打滿。活著很辛苦，但強敵越阻撓，越激發巴勒斯坦難民們，堅定求生的決心。

※ 本文章之所有內容，未經作者書面許可，不得以任何形式節錄、轉載或引用。

更多 TVBS 報導

誰是受害者？加薩飢寒迫 西岸以人奪巴民地

以哈和談有進展？ 撤軍到戰後治理皆無共識

川普放話「不允許」以色列併吞約旦河西岸 盼結束加薩戰爭

英加澳承認巴勒斯坦國 以色列：約旦河西岸擴大屯墾區

