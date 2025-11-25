加薩又傳暴力衝突！停火進展緩慢 巴勒斯坦官員：美應提出明確停火措施

近期有外媒發布報導稱，當地時間 24 日，以軍以「可能受恐怖分子威脅」為由，對以軍控制區的邊界線發動攻擊，造成至少 3 名巴勒斯坦民眾死亡。圖為加薩地區。 圖：翻攝自 @Israelwaronhama X 帳號

[Newtalk新聞] 儘管美國川普政府才在十月初成功推動加薩地區的停火協議，並先後獲得以色列與哈瑪斯的同意，但圍繞在加薩地區的暴力衝突卻並未就此停歇。近期有外媒報導稱，以軍近期針對以色列控制區邊界線附近的巴勒斯坦人發起攻擊，造成至少三人死亡。隨暴力衝突事件不斷發生，國際社會也開始對停火協議是否能繼續推動產生了懷疑的情緒。

《路透社》報導，當地時間周一（24 日），以軍以「恐怖份子可能越過邊界線，對以軍部隊構成威脅」為由，針對邊界線附近發起打擊，造成至少三名巴勒斯坦人死亡。一位巴勒斯坦醫護人員接受訪問時表示，其中兩人死於以軍無人機對汗尤尼斯（Khan Younis）東部的導彈攻擊，另一人則死於以軍坦克向加薩城東部的炮擊。

針對以軍此次攻擊行動，卡達《半島電視台》報導指出，加薩北部與南部地區都成為以軍的襲擊目標，多個地區先後遭受砲擊、空襲或直升機攻擊。該報導也指控，以軍的打擊行動波及了「黃線區域外的地區」，對加薩東部地區的街道造成「系統性的破壞」，批評以色列試圖以攻擊行動摧毀居民區，「使這些地區變得完全不適合居住，成為以巴之間的『緩衝區』」。

加薩衛生部也於 24 日發布聲明稱，自 10 月 10 日停火協議正式實施以來，以軍一連串攻擊行動造成至少 342 名巴勒斯坦民眾喪生，批評以色列並未遵守停火協議。以色列方面則提出反駁，強調至少 3 名以軍士兵在停火協議實施後，被巴勒斯坦武裝份子槍殺，雙方相互指責對方違反了美國川普政府提出的停火協議。

《路透社》指出，雖川普的 20 點停火協議表面上結束了長達兩年的「毀滅性戰爭」，但並未確實解決引發以巴衝突的根本性問題，「最棘手的爭端被推遲到後續的談判中解決」。

該報導表示，川普預計在第二階段的停火協議中，向加薩地區派遣國際安全部隊，並解除哈瑪斯的武裝。然而，哈瑪斯方面卻表態拒絕在巴勒斯坦建國前放棄武裝，而巴勒斯坦建國的提議卻又遭以色列反對，停火協議的第二階段幾乎沒取得任何進展。

一位準備在埃及首都開羅參加談判的匿名巴勒斯坦官員接受《路透社》訪問時發表批評，認為美國並未在停火協議中，提出明確且詳細的計畫，「我們目前仍不清楚，美國想在加薩地區部署什麼類型的部隊，也不清楚該部隊的任務目標、角色定位，甚至就連該部隊將駐紮在哪裡都不知道」。

該名官員強調，如果美國在部署安全部隊前，沒有與巴勒斯坦個派別或勢力達成共識，就可能進一步加劇加薩地區的複雜局勢，呼籲川普政府提出明確的停火計畫。

