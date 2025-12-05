加薩反哈瑪斯領袖身亡 以政策受挫

記者施欣妤／綜合報導

加薩走廊反哈瑪斯勢力、獲以色列承認的武裝派系「人民力量」（Popular Forces）領袖沙巴布（Yasser Abu Shabab）4日被證實死亡，外界分析，可能對以色列支持加薩各部族對抗哈瑪斯造成打擊，影響加薩未來治理。

「人民力量」表示，沙巴布是在介入家庭糾紛時遭槍擊身亡，同時駁斥他是遭哈瑪斯殺害的報導。「半島電視臺」報導，30餘歲的沙巴布，來自加薩南部貝都因塔拉賓部族，過去沒沒無聞，直到今年5月宣布成立「人民力量」，旗下約有100名武裝人員；而該組織「介於犯罪集團與以色列代理人勢力之間」，對外自稱是「致力於打擊哈瑪斯的巴勒斯坦民族主義團體」。

報導指出，外界難以界定沙巴布的政治理念，他本人雖曾試圖淡化與以色列的關聯，但以國總理尼坦雅胡今年6月證實，正利用加薩當地的巴勒斯坦武裝組織，削弱哈瑪斯勢力。如今沙巴布死亡，恐對以國在加薩間接對抗哈瑪斯勢力的政策，造成巨大影響。目前以色列政府發言人拒絕評論；哈瑪斯在加薩的發言人亦不予置評。