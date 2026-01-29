加薩和平進程邁重要一步 川普曝哈瑪斯將解除武裝

美國總統川普在內閣會議中說，哈瑪斯準備解除武裝。如果證實將是一大進展。

美國總統川普聲稱，哈瑪斯將會解除武裝，這將是以哈脆弱停火協議向前邁出的重要一步。目前哈瑪斯還沒有予以證實。（戚海倫報導）

美國先前表示，以色列與哈瑪斯將進入停火計畫的下一階段，其中包括重建加薩和建立巴勒斯坦專家小組，這個小組將負責管理日常事務。美國總統川普今天說，哈瑪斯將解除武裝，他在內閣會議上說，很多人說，他們永遠不會解除武裝，現在看來，他們要這麼做了。

外國媒體報導，在以色列軍隊將加薩地帶最後一名被扣押人質吉維利的遺體帶回以色列後，川普稱讚了與哈瑪斯的合作說，「他們幫助我們找回了那些遺體，那個家庭對此非常感激。」哈瑪斯是美國認定的恐怖組織。

川普要求特使魏科夫，報告中東局勢最新情況，魏科夫似乎很有信心，哈瑪斯會交出武器。他說，我們已經把恐怖分子趕走了，他們也要解除武裝，他們別無選擇，只能這麼做。」魏科夫告訴川普，「他們會放棄的。他們會放棄AK-47步槍。」哈瑪斯先前曾經多次表示，解除武裝是一條紅線，但也曾經暗示，可能願意將武器交給巴勒斯坦治理當局。