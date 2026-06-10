加薩囚犯悲訴在以色列監獄遭性侵「還動用警犬」 士兵圍觀大笑全程錄影

在以色列空襲後，加薩走廊中部的巴勒斯坦人6月5日清理斷垣殘壁。（法新社）



半島電視台調查紀錄片揭露，加薩囚犯遭以軍系統性性侵與酷刑的驚人內幕。加薩平民巴克里沉痛證實，在被拘留期間遭受酷刑與性虐待，甚至在性侵期間動用警犬。聯合國報告指出，相關行為是以色列對巴勒斯坦人的系統性暴力。然而，以色列政界卻出現「一切都是合法的」辯護聲音，引發國際社會高度譴責。

加薩公務員巴克里（Muhammad al-Bakri）清楚記得自己被性侵的那一天。2024年3月，他被以色列士兵逮捕後，就一直被毆打、酷刑、綑綁，甚至被迫只能在自己的褲子上大小便。

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然而，讓他最揮之不去的那一天是2024年4月10日，正值穆斯林的開齋節（Eid al-Fitr）假期。當天，他和另外7名囚犯被關在一起，有12名以色列士兵和他們的警犬包圍著他，「他們會問你的名字，如果你說『穆罕默德』（Muhammad），他們就會說：『不，你的名字是婊子（b****）。』」

巴克里和其他囚犯全被脫光衣服、蒙上眼睛、戴上手銬，接著，遭到性侵。他說，「我們不停喊著『主啊、上帝啊』，但他們（以軍）只是大笑，還拍攝我們。」巴克里更指出獄警性虐待囚犯時，也動用了警犬，「那些狗聽從軍官的命令，來攻擊我們。」

「毫無良心可言，我們就這樣一直被性虐待和毆打了約20分鐘到半小時，然後他們叫我們把衣服穿上，再把我們帶回監獄。」

巴克里是向半島電視台提供詳細證詞的眾多前囚犯之一，這些描述收錄在名為《證據之軀：以色列最黑暗的武器》（Bodies of Evidence: Israel’s Darkest Weapon）的調查紀錄片中。該片調查聚焦於國際刑事法院（ICC）法官、聯合國及其巴勒斯坦被占領土問題特別報告員阿爾巴內塞（Francesca Albanese）所稱的情況，也就是以色列軍方對巴勒斯坦人廣泛且有系統地使用性侵和性虐待。

聯合國揭以軍暴行系統化 已從酷刑變成報復工具

其實巴勒斯坦人在以色列監獄被性虐的指控，並非新鮮事，相關指控可追溯到幾十年前，但在巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯2023年10月攻擊以色列後所爆發的加薩戰爭期間，以軍加強了對巴勒斯坦囚犯性虐待的行為。

聯合國特別報告員阿爾巴內塞表示，在2023年10月7日後，「（以色列士兵的性虐待和酷刑）暴行已升高到前所未有的程度。」並補充，「它變成了一種報復行為。」她指出，常見的做法包括毆打、打巴掌、燒燙傷、打到骨折、打斷牙齒、性暴力和性侵，「性侵的方式包括以物品插入，不論是身體部位或其他器具。反覆出現的案例包括使用金屬棒、切割金屬的工具，可能是刀具、金屬探測器，以及瓶子等物品。」

聯合國於2025年3月發布的一份報告發現，自2023年10月7日以來，以色列存在「系統性」使用性暴力、生殖相關暴力及其他基於性別暴力形式的證據。同年5月，以色列被列入聯合國的「衝突地區性暴力黑名單」（blacklist of sexual violence in conflict zones）。

吹哨者被抓、涉案獄警卻沒事 以議員：做什麼都合法

2024年7月，內蓋夫沙漠的斯代泰曼（Sde Teiman）拘留營流出了一段囚犯被性侵的影片，隨後以色列拘留了10名安全官員。但數名國會議員、右翼抗議人士等人，當時卻試圖衝進關押這些獄警的設施，企圖放出他們。

到了2025年7月，以色列卻撤銷對這些獄警的所有指控，而被指控洩露這段攻擊影片的女性軍官托默-耶路沙米（Yifat Tomer-Yerushalmi）反而在之後被逮捕，納坦雅胡更將她的洩漏以軍性侵囚犯影像的「罪行」，形容為以色列建國以來遇過的「最嚴重的公關攻擊」。

以色列國會（Knesset）在2024年7月的一場質詢中，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）所屬政黨「利庫德集團」（Likud Party）的議員米爾維茨基（Hanoch Milwidsky）被問及性侵囚犯是否具有正當性時高聲回答，「沒錯！」並補充，「如果他是努赫巴（Nukhba，哈瑪斯旗下特種部隊），那麼做任何事都是合法的，任何事都可以。」

加薩平民淪囚犯遭性虐待 以總統：整個民族都有責任

但事實上，許多巴勒斯坦人是在以色列的「行政拘留」（administrative detention）制度下被逮捕和關押，期間未遭正式起訴。以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）則將2023年10月7日哈瑪斯襲擊事件歸咎於所有巴勒斯坦人，並對記者表示，「那裡的整個民族都有責任。」並補充，「那些說平民不知情、沒有參與的說法是不正確的，那絕對不是真的。」

跟巴克里一樣，臨時工約伯（Job，化名）自認只是一名加薩的平凡中年父親，在加薩戰爭開打後，2人都把家人的安全放在第一位，也都已經習慣帶著家人穿越檢查站、躲避轟炸，和強制遷居。但當他們被逮捕後，一切都改變了。接踵而來的是無盡的酷刑、以色列士兵和警犬的性侵。

約伯告訴半島電視台自己被性侵的過程，「有幾名女兵走進我的牢房...我的雙手被她們反手戴上手銬，接著又打開我的腳鐐，再換上另一副腳鐐，之後她們把我的衣服脫光。」他的背部和頸部被軍靴死死的踩在地上，而那些女兵則使用人造物品性侵他，「周圍的士兵一邊鼓掌，一邊錄下整個過程。」

當約伯被性侵和性虐待的整個過程中，他還被反覆訊問是否知道哈瑪斯攻擊的相關資訊，但身為一名平凡的中年父親，他對此一無所知。然而，被關押期間，他仍不斷被盤問相關問題。

聯合國特別報告員阿爾巴內塞表示，「從性暴力和酷刑中倖存下來本身就極其殘酷，而強暴更是如此。」並補充，「試想一下，當這些行為以大規模、系統性的方式施加在整個族群身上時會是什麼情況。」她說，「那代表的是要摧毀這個民族本身。」

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