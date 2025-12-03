加薩學生重返課堂 重建正常校園生活挑戰重重 (影音)

隨著以色列與哈瑪斯之間脆弱的停火協議大致得到維持，加薩的學生們正重返課堂，在歷經2年戰火和流離失所後，學生們對於終於可以在臨時學校繼續被中斷的學業開心不已。



加薩教育部表示，在停火協議於10月生效後，加薩非以色列軍事控制區的孩子們已逐步開始返回學校。



根據聯合國評估，加薩97%的學校遭受不同程度的破壞，包括遭受直接襲擊，其中大多數需要全面重建或進行大規模改建。以色列的空襲導致許多在學校避難的巴勒斯坦人喪生，以色列聲稱，哈瑪斯武裝分子藏匿在這些校園裡。

校舍戰火中受損 加薩開設臨時教室不敷使用



位於加薩北部的阿卡塔米小學(Al-Loulouah Al-Katami School)是重新開放的學校之一。傾倒的校舍、校園建築上的密集彈孔，是不久前的戰爭留下，讓人怵目驚心的痕跡，而由於學校建築受損，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署(UNRWA)只能在校園中搭起帳棚作為臨時教室，但教室不敷使用、課本和教材短缺，都是亟需解決的問題。



臨時學校主任希納維(Iman Al-Hinawi)：『(原音)學生們沒有制服，課本也和以前學校用的不一樣。我們正在盡最大努力，提供學習資料和講義。』



戰爭中斷學業 加薩兒童盼戰火永久終結



11歲的哈吉(Layan Haji)是加薩眾多因戰爭被迫中斷2年學業的學生之一。夢想成為醫生的哈吉對於能重返學校開心不已，儘管前往學校的路途艱辛。她也希望，戰火真的能夠永久結束。



臨時學校學生哈吉：『我走路去學校要半小時，路上很多地方都被炸壞，到處都是瓦礫堆，走起來很累。現在停火我很開心，可是戰爭如果又開始，我會很傷心，因為加薩就會沒有學校，什麼都沒有，也沒辦法生活。』



僅2.5萬名兒童重返學校 重建加薩教育系統挑戰重重



逾2年的戰火在加薩奪去7萬人的性命，其中大部分是婦女與兒童，並有逾17萬人受傷。在停火後，目前已至少有2.5萬名兒童重返這類臨時學校，約有30萬名兒童也將參加線上課程。但這仍然遠低於加薩地區近76萬名學生的人數。



專家警告，戰前的加薩幾乎沒有人是文盲，但如何讓所有學生重返校園現在面臨到嚴峻挑戰，尤其是在戰爭期間失去父母等家人的孩童，被迫承擔更多需要大量體力的日常任務，像是出外打水、排隊領取救濟食物，撿拾木柴等等，讓所有學童重返校園面臨到挑戰。

卡達目前正積極斡旋，希望推動第二階段和平協議談判，但以色列總理納坦雅胡已經強硬表示，在哈瑪斯移交最後2名人質遺體前，不會推進談判。此外，對於以哈是否會實現美國總統川普的20點和平計畫，包括以軍撤出加薩全境，以及哈瑪斯解除武裝等存在諸多疑問，加薩的和平前景仍不容樂觀。