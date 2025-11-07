加薩局勢緩解 以色列大規模解除預備役部隊任務

隨著加薩局勢緩解，以色列國防軍正在大規模解除預備役任務 圖：翻攝自 X 以色列戰爭

[Newtalk新聞] 以色列國防軍稍早表示，其作戰指揮部將下令解除數千名預備役人員的職務。此舉是在宣布主要戰鬥結束並過渡到官員所稱的「加強邊境安全」之後進行的。

以色列《新消息網新聞》（Ynet News）報導，自哈瑪斯發動攻擊以來，以色列首次開始大規模裁減預備役部隊，標誌著該國軍事行動模式從戰時狀態轉向加強邊境安全。



據以色列軍方消息，約有2.5個預備役旅將從防禦任務中撤出。本週末，兩個正規軍旅將接替以色列北部邊境沿線的兩個預備役旅。此外，經過數月的戰鬥，數百名來自精銳部隊的正規軍士兵也已從加薩調往西岸師。



預計未來一個月內，隨著正規軍取代更多在與哈馬斯停火後停止在加薩作戰的預備役部隊，兵力將進一步縮減。以色列國防軍表示，此舉旨在讓數萬名今年已離家三到四個月的預備役人員獲得必要的休息。



以色列國防軍表示，計劃在下次徵召預備役人員前至少提前兩個月通知。軍方目前正在敲定2026年的部署計劃，預計這將是戰後行動的第一個完整年度。官員表示，已安排在12月、1月或2月服役的預備役人員的計劃不會有任何變化。



報導指出，如果目前的平靜局面能夠持續，大規模戰鬥不再重燃，以色列國防軍計劃明年僅召集預備役人員進行一次為期兩到三個月的長期部署，其中包括休假時間。這項原定於2025年實施的計劃，由於政府決定繼續在加薩進行軍事行動而被推遲。



最近幾週，作戰指揮部也審查了數千名在約旦河西岸和約旦河谷執行領土防禦任務的預備役人員的部署。目前，這些部隊中的許多正在被當地的民用快速反應小組取代。軍方表示，自10月7日以來，這些民用快速反應小組已得到加強和重新裝備，接受了更多訓練並配備了更強大的武器。



此次裁減意味著數千名預備役人員將從本月起解除職務。



以色列國防軍在一份聲明中表示：「我們仍全面部署在所有國防領域，隨時準備應對任何突發的多線衝突升級。此次調整將使預備役人員的生活恢復正常，他們明年將繼續服役。沒有一個營提前解散，但更多的正規部隊將接替他們的位置。」

