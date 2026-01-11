加薩戰火恐再起！美媒曝哈瑪斯拒繳械 以軍擬發動新地面戰

疑為哈瑪斯成員的槍手去年10月13日聚集在加薩的醫院，準備迎接獲得以色列釋放的巴勒斯坦囚犯。路透社



以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯在加薩的戰爭還未結束？美國媒體週六（1/10）透露，哈瑪斯拒絕解除武裝，不僅阻礙了美國總統川普加薩和平計畫的推進，以色列與哈瑪斯雙方亦正為新一輪戰事做準備。

《華爾街日報》引述知情人士透露，以色列軍方已擬定新的地面行動計畫，將在哈瑪斯（Hamas）控制的加薩地區展開。阿拉伯與以色列官員表示，哈瑪斯正在著力重建戰爭中損失的軍事能力，包括修復部分受損的隧道基礎設施。

官員們指出，被美國列為恐怖組織的哈瑪斯持續打壓反對派，並強化對加薩的掌控。該組織正任命新指揮官接替陣亡成員，並同時透過庫存現金、徵稅及伊朗注資等方式重建財政，使其能夠再次定期向戰士支付薪水。

以色列國防軍（IDF）總參謀長薩米（Eyal Zamir）去年11月表示，以色列「必須做好準備，迅速向黃線另一側發動大規模攻擊」。他所指的是哈瑪斯控制的地區。

以色列與美國均表示，哈瑪斯必須遵守停火協議交出武器。阿拉伯官員稱，哈瑪斯願意交出剩餘的重型武器庫存，但拒絕移交輕型武器。以色列估計，該組織擁有6萬支步槍及2萬名戰鬥人員。

一名以色列官員表示，哈瑪斯無法逃避交出武器的義務，如果該組織不願主動交出武器，以色列將強制執行。川普去年12月亦曾警告，如果哈瑪斯不交出武器，「必將付出慘痛代價」。

以色列與哈瑪斯去年10月達成停火協議，結束雙方長達2年的激烈交火，這場衝突造成超過7萬巴勒斯坦人喪生，使這片飛地化為廢墟。若戰火重燃，將對加薩約200萬巴勒斯坦人造成嚴重後果。

美國Axios新聞網記者芮維（Barak Ravid）在社群媒體X平台上引用知情人士透露，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）週六與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通電話，討論了伊朗的抗議活動，以及加薩和敘利亞局勢。

