加薩戰爭動搖德以關係 梅爾茨首訪以色列重申支持

德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)今天(6日)前往以色列，進行他上任後對以國的首次訪問。德以兩國關係向來穩固，卻因加薩戰爭出現動搖，梅爾茨將試圖透過這次出訪重申對以色列的支持。

法新社報導，梅爾茨明天將在耶路撒冷會見以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)，預計還會前往當地的猶太人大屠殺紀念館(Yad Vashem)參觀。

鑑於二戰期間納粹德國對猶太人犯下的罪行，德國政府始終對以色列展現堅定支持。然而，兩國關係因加薩戰爭受到衝擊，梅爾茨今年5月上任後也多次批評以色列在加薩的軍事行動，並限制流向以色列的武器出口。

儘管對以色列政策一度因戰爭做出調整，梅爾茨此次出訪仍引來國內反對派批評。隸屬於左派黨(Die Linke)的羅莎盧森堡基金會(Rosa Luxemburg Foundation)特拉維夫辦公室主任蕭哈特(Gil Shohat)表示，梅爾茨此行如同支持涉犯戰爭罪的以色列極右派政府，「尼坦雅胡是被通緝的戰犯並涉嫌貪腐」，現在訪問以色列「是在一個不該被正常化的局勢中發出致命的正常化訊號」。

隸屬於保守派基民黨(CDU)的艾德諾基金會(Konrad Adenauer Stiftung)耶路撒冷辦公室主任林梅爾(Michael Rimmel)則表示，德以關係過去兩年來雖然緊張，仍「比許多人想像的要好」；儘管如此，以色列仍樂見梅爾茨發出「持續支持的訊號」。

今天啟程前，梅爾茨曾與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯(Mahmud Abbas)通話。德國總理府發言人表示，梅爾茨在電話中強調，德國支持以巴和平共存的「兩國方案」，但他也呼籲阿巴斯推動巴勒斯坦自治政府改革，才能在戰後秩序中發揮「建設性作用」。(編輯：鍾錦隆)